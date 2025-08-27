Tayanç Ayaydın'ın taciz iddialarına cevabı Doğa Lara Akkaya'yı sinirlendirdi: Daha fazla mesaj var

Sanat dünyasındaki kadınların ardı ardına yaptığı ‘taciz’ ifşaları, gündeme bomba gibi düştü. Tayanç Ayaydın iddiaların ardından günler sonra açıklama sosyal medyayı salladı. Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya'dan Tayanç Ayaydın'a cevap geldi.

DOĞA LARA AKKAYA'NIN TACİZ İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI

Eski rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu iddia eden Doğa Lara Akkaya, “Bu adam evli. Büyüğündür, sus dediler” ifadeleriyle yaşadığı baskıya isyan etmişti.

TAYANÇ AYAYDIN'IN TACİZ İDDİASINA CEVABI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mesaj attığını doğrulayan Tayanç Ayaydın, "Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma bir mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim" dedi.

DOĞA LARA AKKAYA KÜPLERE BİNDİ

Tayanç Ayaydın'ın açıklamaları sonrası suskunluğunu bozan Doğa Lara Akkaya, "Bu açıklamayı yaptığıma inanamıyorum gerçekten. Ondan öncesinde atılan mesajları yayınlamadım, beyanım için o kadarının yeterli olduğunu düşünmüştüm. Daha fazla ekran görüntüsü var isterseniz Tayanç bey ama sizin canınız sıkılmasın şimdi yargı yoluna başvuracaksınız madem. Beyefendi sonrasında yazmadım diyor ya haklı. Herkes attığı mesajları gördü ve engelledim bir süre. Ve orada hep birlikte bunun artık bir taciz seviyesine olduğunu ve ne yapabileceğimizi konuştuk. Öncesinde yazdığı mesajları ve benim yalnız olduğum anları kolladığını, defalarca 'keşke yaşın biraz daha büyük olsak, öyle durursan öpeceğim' gibi iğrenç laflar edip beni nasıl bir duruma soktuğunu unutuyor galiba" diyerek öfke kustu.