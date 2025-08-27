Menü Kapat
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı arasında tazminat krizi! Astronomik rakamlar kriz çıkardı

Leros Adası'na giderken kendi kullandığı botla kayalıklara çarpan iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çocuklarıyla birlikte ölümden dönmüştü. Zor günler geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı boşanmaya kara verdi ancak iki isim tazminat konusunda anlaşma sağlayamadı.

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı arasında tazminat krizi! Astronomik rakamlar kriz çıkardı
2023 yılında geçirdikleri bot kazasıyla ölümden dönen ve çifti, sayısız operasyon geçirerek sağlıklarına kavuştu. Bülent Cankurt'un iddiasına göre; Vuslat Doğan Sabancı yaşanan kazada eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tutuyor ve boşanmak için yüklü bir istiyor.

VUSLAT DOĞAN SABANCI ALİ SABANCI'DAN ASTRONOMİK TAZMİNAT TALEP EDİYOR

1996 yılında evlenen, Sabancı Ailesi'nden Ali Bey ile Doğan Ailesi'nin kızı Vuslat Hanım'ın evliliği resmen olmasa da sona ermişti. Boşanmak isteyen çiftin tazminat konusunda anlaşamadığı iddia edildi.

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı arasında tazminat krizi! Astronomik rakamlar kriz çıkardı

Boşanmak isteyen çiftten Vuslat Doğan Sabancı, astronomik bir rakam istediği için eşler anlaşmaya varamadı.

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı arasında tazminat krizi! Astronomik rakamlar kriz çıkardı

VUSLAT DOĞAN SABANCI, KAZADA EŞİNİ SORUMLU TUTTU

İddialara göre; Vuslat Hanım'ın bot kazasından eşini sorumlu tuttuğu ve onu bu şekilde cezalandırmak istediği için astronomik bir tazminat istediği öğrenildi.

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı arasında tazminat krizi! Astronomik rakamlar kriz çıkardı

VUSLAT DOĞAN SABANCI SAYISIZ OPERASYON GEÇİRDİ

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın içinde bulundukları bot, 24 Ağustos 2023'te Yunanistan'da kayalıklara çarpmıştı. Çiftten Vuslat Doğan Sabancı, eski görünümüne kavuşabilmek için New York'a gitmişti. Ardı ardına birden fazla operasyon geçiren Vuslat Sabancı'nın tedavisinin devam ettiği de öğrenildi.

ETİKETLER
#Sağlık
#boşanma
#tazminat
#vuslat doğan sabancı
#ali sabancı
#Bot Kazası
#Magazin
