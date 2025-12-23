MEB 1.Dönem 2.ortak sınavlar ne zaman başladı mı?

MEB ortak sınav takvimi paylaşıldı.

Ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören milyonlarca öğrenci, 6'dan 10. sınıfa kadar uygulanacak 1. dönem 2. yazılı ortak sınavların hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini merak ediyor.

1.DÖNEM 2.ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 1. dönem ikinci yazılı sınavları 22 Aralık 2025 – 9 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Tüm sınıf kademelerinde sınavlar, okulların belirlediği program doğrultusunda uygulanacak.

2.Dönem 1. Yazılı Sınavları (Nisan 2026)

7 Nisan Salı: 6. sınıf Türkçe

8 Nisan Çarşamba: 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik

9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik

10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

2.DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI (HAZİRAN 2026)

2 Haziran Salı: 7. sınıf Matematik

3 Haziran Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı.