Bülent Şakrak'tan hakkındaki karalama kampanyasına tepki

Gönül Dağı dizisiyle ekranlara geri dönen Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki karalama kampanyasına tepki gösterdi. Bülent Şakrak paylaşımında; "Geçmişte ve bugünümde devlet büyüklerine, kurumlara ve kuruluşlara yönelik hakaret içerikli paylaşımım olmamıştır." dedi.

Bülent Şakrak'tan hakkındaki karalama kampanyasına tepki
Kınalı Kar, Güzel Günler, Kurtlar Vadisi Pusu, İzmir Çetesi, Sefirin Kızı gibi dizilerde rol alan da ise dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bülent Şakrak sosyal medya hesabından ise kendisine ait olmayan sayfalarda yapılan paylaşımlarına da tepki gösterdi.

BÜLENT ŞAKRAK KARALAMA KAMPANYASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Gönül Dağı dizisinde Taylan karakteriyle yer alan Bülent Şakrak sosyal medyada hakkında yapılan itibar suikastine isyan etti: Bülent Şakrak paylaşımında; "Geçmişte ve bugünümde devlet büyüklerine, kurumlara ve kuruluşlara yönelik hakaret içerikli paylaşımım olmamıştır." dedi.

Bülent Şakrak'tan hakkındaki karalama kampanyasına tepki

BÜLENT ŞAKRAK GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE

Gönül Dağı yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. 183. Bölümüyle eylül ayında seyirci ile buluşmaya hazırlanan dizinin yönetmenliğini Aslı Kahraman üstleniyor.

Bülent Şakrak'tan hakkındaki karalama kampanyasına tepki

Dizide Taylan karakterini oynayacak isim ise belli oldu. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Bülent Şakrak Taylan karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Bülent Şakrak'tan hakkındaki karalama kampanyasına tepki

BÜLENT ŞAKRAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

26 Ağustos 1977 İstanbul doğumlu Bülent Şakrak, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. Tiyatronun yanı sıra dizilerde de rol alan Yılan Hikayesi dizisinde oynadığı Çaycı Avni karakteriyle geniş çevrelerce tanındı.

Bülent Şakrak'tan hakkındaki karalama kampanyasına tepki
