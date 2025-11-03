İstanbul'da magandalar ortaya çıktı! Haraç istedikleri mekanı kurşuna dizdiler!

Fatih ilçesi Molla Hüsrev Mahallesi'nde meydanında 23 Ekim'de meydana gelen olayda seyir halindeki motosikletin üzerindeki 2 şahıs, haraç istedikleri mekanı kurşunladı.

GECE YARISI MEKANI TARADILAR

Şahıslardan biri mekana silahla ateş ederken, diğeri olay yerinden hızla uzaklaştı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin 25 yaşındaki Y.A. ve 21 yaşındaki Y.A.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerin adresini de tespit eden ekipler harekete geçti. 30 Ekim'de Küçükçekmece'de bulunan adreslerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise, 1 adet bıçak, 29 adet fişek, 2 adet kask ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

4 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Öte yandan, çalışmaların devamında olaya planlama aşamasında dahil olduğu belirlenen 24 yaşındaki E.M.K. ve 23 yaşındaki Ö.F.S. isimli şüpheliler de yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.