18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Altın fiyatları toparlanmaya başladı! Gram altın bu seviyeyi gördü: İşte 3 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarında. 52 haftalık yükselişini sonlandıran altında sert düşüşler yaşandı. 3 Kasım Pazartesi gününde ise altın fiyatları kendini toparlamaya başladı. Gram altın 5 bin 425,67 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Kasım altın fiyatları...

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 07:23
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 07:37

Haftalardır rekor üstüne rekor kıran bir anda düşüşe geçti. 3 haftadır süren düşüşler yeni haftada kendini toparlamaya başladı. 3 Kasım Pazartesi gününde ons altın 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. 5 bin 425,67 TL, ise 9 bin 243,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Kasım altın fiyatları...

Altın fiyatları toparlanmaya başladı! Gram altın bu seviyeyi gördü: İşte 3 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

3 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM FİYATI

Alış: 5.424,91

Satış: 5.425,67

Altın fiyatları toparlanmaya başladı! Gram altın bu seviyeyi gördü: İşte 3 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.158,00

Satış: 9.243,00

Altın fiyatları toparlanmaya başladı! Gram altın bu seviyeyi gördü: İşte 3 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.316,00

Satış: 18.474,00

Altın fiyatları toparlanmaya başladı! Gram altın bu seviyeyi gördü: İşte 3 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.520,00

Satış: 36.801,00

Altın fiyatları toparlanmaya başladı! Gram altın bu seviyeyi gördü: İşte 3 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.012,47

Satış: 4.013,04

Altın fiyatları toparlanmaya başladı! Gram altın bu seviyeyi gördü: İşte 3 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 5.110,60

Satış: 5.347,26

#Ekonomi
TGRT Haber
