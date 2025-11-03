Altın fiyatları toparlanmaya başladı! Gram altın bu seviyeyi gördü: İşte 3 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Haftalardır rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları bir anda düşüşe geçti. 3 haftadır süren düşüşler yeni haftada kendini toparlamaya başladı. 3 Kasım Pazartesi gününde ons altın 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Gram altın 5 bin 425,67 TL, çeyrek altın ise 9 bin 243,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Kasım altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.424,91
Satış: 5.425,67
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.158,00
Satış: 9.243,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.316,00
Satış: 18.474,00
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.520,00
Satış: 36.801,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 4.012,47
Satış: 4.013,04
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 5.110,60
Satış: 5.347,26