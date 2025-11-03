Altın fiyatları toparlanmaya başladı! Gram altın bu seviyeyi gördü: İşte 3 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Haftalardır rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları bir anda düşüşe geçti. 3 haftadır süren düşüşler yeni haftada kendini toparlamaya başladı. 3 Kasım Pazartesi gününde ons altın 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Gram altın 5 bin 425,67 TL, çeyrek altın ise 9 bin 243,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Kasım altın fiyatları...

3 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.424,91

Satış: 5.425,67

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.158,00

Satış: 9.243,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.316,00

Satış: 18.474,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.520,00

Satış: 36.801,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.012,47

Satış: 4.013,04

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 5.110,60

Satış: 5.347,26