Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Gram altın bu seviyeye geriledi: İşte 2 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatlarındaki düşüş hız kesmeden devam ediyor. Haftalardır yukarı yönlü ilerleyişini sürdüren altında ivme tersine döndü. Altın fiyatları haftanın son gününde de düşüşünü sürdürüyor. Gram altın 5 bin 412,39 TL, çeyrek altın ise 9 bin 222,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Kasım altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.411,59
Satış: 5.412,39
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.136,00
Satış: 9.222,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.272,00
Satış: 18.433,00
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.431,00
Satış: 36.719,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 4.001,77
Satış: 4.002,36