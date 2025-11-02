Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Gram altın bu seviyeye geriledi: İşte 2 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki düşüş hız kesmeden devam ediyor. Haftalardır yukarı yönlü ilerleyişini sürdüren altında ivme tersine döndü. Altın fiyatları haftanın son gününde de düşüşünü sürdürüyor. Gram altın 5 bin 412,39 TL, çeyrek altın ise 9 bin 222,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Kasım altın fiyatları...

2 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.411,59

Satış: 5.412,39

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.136,00

Satış: 9.222,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.272,00

Satış: 18.433,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.431,00

Satış: 36.719,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.001,77

Satış: 4.002,36