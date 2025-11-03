Ajax Galatasaray maçı nerede oynanacak, ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşma

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta karşılaşmaları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Ajax - Galatasaray maçı nerede oynanacak, ne zaman, saat kaçta başlayacağı araştırılıyor.

AJAX - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında oynanacak olan Ajax - Galatasaray maçı Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Johan Cruijff Arena'da oynanacak.

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Johan Cruifjj Arena'da oynanacak olan Ajax - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Dördüncü hakem olarak Thomas Leonard'ın yer alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Willy Delajod oturacak.

AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun bütün karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanıyor. Bu kapsamda Ajax - Galatasaray maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.