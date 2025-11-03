Ara tatil ne zaman başlayacak 2025? 9 gün boyunca öğrenciler tatil yapacak

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine her dönem birer kez olmak üzere ara tatil uygulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her eğitim öğretim yılının başında uygulanacak olan ara tatillerin tarihleri duyuruluyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler tarafından ara tatil ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre 1. dönem ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak. 14 Kasım 2025 Cuma günü ise ara tatil sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 9 gün boyunca kesintisiz tatil yapmış olacaklar. 17 Kasım 2025 Pazartesi günü ise ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime devam edilecek.

İkinci dönemde uygulanacak olan ara tatil ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak. 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek olan 2. dönem ara tatilinde de öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacaklar.

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE TATİL TARİHLERİ MEB 2025

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre 2025-2026 eğitim öğretim döneminde uygulanacak olan tatiller şöyle: