Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ara tatil ne zaman başlayacak 2025? 9 gün boyunca öğrenciler tatil yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde uygulanacak olan ara tatillerin tarihleri eğitim döneminin başında açıklanmıştı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler tarafından ara tatilin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği araştırılmaya başlandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 gün boyunca tatil yapacaklar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ara tatil ne zaman başlayacak 2025? 9 gün boyunca öğrenciler tatil yapacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 12:31

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine her dönem birer kez olmak üzere uygulanıyor. () tarafından her eğitim öğretim yılının başında uygulanacak olan ara tatillerin tarihleri duyuruluyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler tarafından ara tatil ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı.

Ara tatil ne zaman başlayacak 2025? 9 gün boyunca öğrenciler tatil yapacak

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre 1. dönem ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak. 14 Kasım 2025 Cuma günü ise ara tatil sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 9 gün boyunca kesintisiz tatil yapmış olacaklar. 17 Kasım 2025 Pazartesi günü ise ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime devam edilecek.

İkinci dönemde uygulanacak olan ara tatil ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak. 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek olan 2. dönem ara tatilinde de öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacaklar.

Ara tatil ne zaman başlayacak 2025? 9 gün boyunca öğrenciler tatil yapacak

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE TATİL TARİHLERİ MEB 2025

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre 2025-2026 eğitim öğretim döneminde uygulanacak olan tatiller şöyle:

  • İlk dönem ara tatil: 10-14 Kasım 2025
  • Yarıyıl tatili: 10-30 Ocak 2026
  • İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026
  • İkinci dönem ara tatil: 16-20 Mart 2026
  • Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#meb
#ara tatil
#okul tatil
#Tatil Tarihleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.