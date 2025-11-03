Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi bahis iddiası! Sergen'e 1'e 1000 oran

Türk futbolu, son günlerde peş peşe patlak veren bahis skandallarıyla sarsılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu ve bunlardan 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.

DERBİDE BAHİS İDDİASI!

Yapılan bu açıklamadan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve bahis oynayan hakemler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bu gelişme dünya medyasında geniş yer bulurken, hafta sonu oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yeni bir bahis iddiasıyla gündemi altüst etti. Maçın hemen sonrasında ortaya çıkan iddialara göre, Kıbrıs merkezli bir bahis şirketi, Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesine maçtan tam iki saat önce 1'e 1000 gibi astronomik bir oran verdiği ortaya çıktı.

"BÖYLE TESADÜF OLMAZ"

Sergen Yalçın’ın ilk yarıda kırmızı kart görmesiyle birlikte, özellikle sosyal medya kullanıcıları; "Böyle tesadüf olmaz", "Türk futbolu nereye gidiyor?" gibi yorumlarla tepkilerini yazdı.

571 hakemden 371'inin bahis hesabı sahibi olması, sektördeki etik sorunları gözler önüne sererken, 152 hakemin aktif bahis oynadığı tespiti soruşturmanın kapsamını genişletiyor. Başsavcılık, bu hakemlerin maçlara etki edip etmediğini incelemeye aldı.

Öte yandan, derbi skandalı, bahis şirketlerinin önceden bilgi sahibi olabileceği şüphesini de güçlendirdi. Kıbrıs'taki şirketin verdiği oran, maç öncesi sızan bir bilgi veya iç manipülasyonu akıllara getirdi.