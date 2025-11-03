Menü Kapat
Benim Sayfam
Editor
Editor
 Emir Yücel

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi bahis iddiası! Sergen'e 1'e 1000 oran

TFF Başkanı'nın açıkladığı 152 aktif bahisçi hakem soruşturması sürerken, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Sergen Yalçın'ın kırmızı kartına maç öncesi 1'e 1000 oran veren Kıbrıs merkezli bahis şirketi, Türk futbolundaki bahis tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi bahis iddiası! Sergen'e 1'e 1000 oran
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.11.2025
12:10
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
12:13

, son günlerde peş peşe patlak veren bahis skandallarıyla sarsılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu ve bunlardan 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi bahis iddiası! Sergen'e 1'e 1000 oran

DERBİDE BAHİS İDDİASI!

Yapılan bu açıklamadan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve bahis oynayan hakemler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi bahis iddiası! Sergen'e 1'e 1000 oran

Bu gelişme dünya medyasında geniş yer bulurken, hafta sonu oynanan - derbisi yeni bir bahis iddiasıyla gündemi altüst etti. Maçın hemen sonrasında ortaya çıkan iddialara göre, Kıbrıs merkezli bir bahis şirketi, Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesine maçtan tam iki saat önce 1'e 1000 gibi astronomik bir oran verdiği ortaya çıktı.

"BÖYLE TESADÜF OLMAZ"

Sergen Yalçın'ın ilk yarıda kırmızı kart görmesiyle birlikte, özellikle sosyal medya kullanıcıları; "Böyle tesadüf olmaz", "Türk futbolu nereye gidiyor?" gibi yorumlarla tepkilerini yazdı.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi bahis iddiası! Sergen'e 1'e 1000 oran

571 hakemden 371'inin bahis hesabı sahibi olması, sektördeki etik sorunları gözler önüne sererken, 152 hakemin aktif bahis oynadığı tespiti soruşturmanın kapsamını genişletiyor. Başsavcılık, bu hakemlerin maçlara etki edip etmediğini incelemeye aldı.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi bahis iddiası! Sergen'e 1'e 1000 oran

Öte yandan, skandalı, bahis şirketlerinin önceden bilgi sahibi olabileceği şüphesini de güçlendirdi. Kıbrıs'taki şirketin verdiği oran, maç öncesi sızan bir bilgi veya iç manipülasyonu akıllara getirdi.

