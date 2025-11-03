Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Güllü'nün eski patronu, ünlü ismin kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayarak şikayetçi oldu. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız hakkında da annesine şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Güllü'nün ölümünde her şey gün yüzüne çıkıyor! KADES kayıtları ortaya çıktı.

GÜLLÜ'NÜN OĞLUNDAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASI İSPATLANDI

“Neler Oluyor Hayatta” programı, Güllü’nün 2 yıl önce yaşadığı şiddet olayına dair dikkat çeken bilgilere ulaştı. Güllü'nün oğlundan şiddet gördüğü ve KADES'e başvurduğu iddiası gündem olurken, programda iddiaların doğru olduğu belirtildi. Sanatçı, oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet görünce 2023 yılında Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması üzerinden yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından doğrulanan bilgilere göre, Güllü 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34’te iki kez KADES’e çağrıda bulundu. Polis ekipleri olay yerine ulaştığında Güllü, şikayetçi olmaktan vazgeçti.

GÜLLÜ'NÜN KIZIYLA İLGİLİ İDDİALAR DA BİTMEK BİLMİYOR

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün eski patronu suç duyurusunda bulunarak ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etmişti. Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger kan donduran açıklamalarda bulundu. "Tuğyan'dan korktuğum için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemedim" diyen Dülger, Gülter'in "Keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla" dediğini iddia etti.

Tuğyan Ülkem Gülter'in her şeyi itiraf ettiğini belirten yakın arkadaş, "Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'a "3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?" diye sordum. Burada kast ettiğim bana attığı mesajlardı. Tuğyan da bana "Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla" dedi.