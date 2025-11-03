Esenyurt karıştı! Bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavga görüntüleri kan dondurdu. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada iki grup birbirine tekme tokat saldırdı. Taraflardan bazıları sopa ve bıçak çıkarırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.