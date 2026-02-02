İstanbul okullar tatil mi? 3 Şubat Son Dakika İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyor

Marmara Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul’da da günlük yaşamı ve ulaşımı yakından ilgilendiriyor. Öğrenci ve veliler, 3 Şubat Salı günü için eğitimle ilgili yapılabilecek olası duyurulara odaklanmış durumda. İşte 3 Şubat İstanbul’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili son durum ve hava tahmin raporu…

3 ŞUBAT İSTANBUL HAVA DURUMU

3 Şubat 2026 Salı günü İstanbul’da hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde 5-10 derece aralığında, gece ve sabah erken saatlerde ise 1-4 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Gün boyunca bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, bazı saatlerde hafif yağmur ya da karla karışık yağmur görülebileceği tahmin ediliyor. Yağış miktarının düşük seviyelerde kalması öngörülürken, özellikle sabah saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor. 5 günlük MGM hava tahmin raporu şöyledir:

Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, yaklaşık 7-13 km/s hızla esmesi bekleniyor. Genel hava koşulları soğuk ve nemli bir tabloya işaret ederken, İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar ihtimali merkez ilçelere göre daha yüksek görülüyor. Merkez bölgelerde ise yağışın çoğunlukla yağmur veya karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu nedenle özellikle erken saatlerde yola çıkacak sürücüler için dikkat çağrıları yapılıyor.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ 3 ŞUBAT?

İstanbul’da 3 Şubat 2026 Salı günü için İstanbul Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Eğitim-öğretimle ilgili kararlar valilikler tarafından duyurulurken, şu ana kadar İstanbul genelini kapsayan bir bilgilendirme paylaşılmadı. Bu nedenle mevcut durumda okullar yarın eğitim ve öğretime kaldığı yerden devam edecek.

Hava koşullarına bağlı olarak kararların genellikle gece geç saatlerde veya sabah erken saatlerde duyurulabildiği biliniyor. Özellikle yoğun kar yağışı, buzlanma ya da ulaşımı etkileyebilecek olumsuzluklar oluşması halinde son dakika açıklamaları yapılabiliyor. Ancak şu ana kadar İstanbul için bu yönde bir resmi bildirim bulunmuyor.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

İstanbul’da yarın için eğitimle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Marmara genelinde yer yer kar ve fırtına uyarıları yapılmış olsa da, İstanbul merkezinde hava koşullarının genellikle hafif yağış şeklinde seyretmesi bekleniyor.

Yetkili kurumlardan gelecek olası açıklamalar, özellikle gece ve sabah saatlerindeki hava şartlarına göre şekillenebiliyor. Buzlanma ya da kar birikimi gibi risklerin artması halinde yeni duyurular yapılabileceği belirtiliyor. Şu ana kadar İstanbul için alınmış resmi bir tatil kararı bulunmuyor.