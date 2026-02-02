Adana'da sokak ortasında dehşet! Eski eşini çocuğunun gözleri önünde darp etti!

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde, dün yaşanan olayda 7 yıllık evliliklerini sonlandıran 36 yaşındaki T.D. ve 36 yaşındaki Y.E.D. isimli şahıslar arasında çocuklarını alırken gerginlik çıktı. İddiaya göre, mahkeme kararıyla velayetleri babada olan 9 ve 14 yaşlarındaki çocukların okul tatili sonrası anneden teslim alınması esnasında başlayan tartışma, kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Eski eşi T.D.’yi sokak ortasında acımasızca darp eden Y.E.D.’nin o anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde kadının aldığı darbelerle zor anlar yaşadığı görüldü. Olayın ardından darp edilen kadının şikayeti üzerine hızla harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli eski eşi kısa sürede yakalayarak gözaltına alınarak emniyete götürüldü.