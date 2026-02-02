Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

5 günlük bebeği acımasızca dövmüştü! Cani hemşireden bir skandal daha: Yeni darp görüntüleri çıktı

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkan hemşire H.D.B.'nin skandalları bitmiyor. Tutuklu bulunan hemşirenin yeni bir şiddet görüntüsü daha ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 13:41

Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelen 5 günlük bebek Deniz Esin'e hemşire H.D.B.'nin şiddet uyguladığı görüntüler infiale neden olmuştu. 2021 yılında şiddet uygulayarak bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu iddia edilen hemşire hakkında tutuklama kararı çıkarken, bilirkişi tarafından da detaylı incelemeler yapılmaya başlandı.

5 günlük bebeği acımasızca dövmüştü! Cani hemşireden bir skandal daha: Yeni darp görüntüleri çıktı

BAŞKA BİR BEBEĞE DE TOKAT ATMIŞ

Öte yandan devam eden yargılama süreci çerçevesinde bilirkişi tarafından güvenlik kamerası kayıtları da tek tek izlemeye alındı. Yapılan incelemelerde hemşire ile ilgili yeni bir şiddet görüntüsü daha ortaya çıktı. Görüntülerde hemşirenin yatağa yatırdığı başka bir bebeğe tokat attığı yer aldı. Tokat atılan bebekle ilgili de savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

5 günlük bebeği acımasızca dövmüştü! Cani hemşireden bir skandal daha: Yeni darp görüntüleri çıktı

HABERLERİ DE MEDYADAN KALDIRTMAK İSTEMİŞTİ

Ayrıca geçtiğimiz günlerde hemşire daha önce de avukatı aracılığıyla Kahramanmaraş 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, olay anlarına ait görüntülerle yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirilmesini talep etmiş. Mahkeme ise haber içerikleri ve olay anlarına ait görüntüler için yapılan erişim engeli talebini reddetmişti.

5 günlük bebeği acımasızca dövmüştü! Cani hemşireden bir skandal daha: Yeni darp görüntüleri çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bebek arabasından 2 milyon liralık altın çaldı! Akılalmaz görüntüler kamerada
Bebek Otel'de gizli kamera düzeneği! Depoda şifreli dev arşiv: Özel bilirkişi heyeti kuruldu
5 günlük bebeğe acımasız şiddet olayında yeni gelişme! Hemşire hakkında tutuklama kararı verildi
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.