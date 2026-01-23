Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 Yasin Aşan

5 günlük bebeğe acımasız şiddet olayında yeni gelişme! Hemşire hakkında tutuklama kararı verildi

Kahramanmaraş'ta henüz 5 günlükken hemşire şiddetinin ardından bedensel ve zihinsel engelli kalan minik Deniz'in şiddete uğradığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire H.D.B'nin tutuklanmasına karar verildi.

23.01.2026
23.01.2026
saat ikonu 16:13

'ta, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de 5 günlükken hemşire şiddetinin ardından bedensel ve zihinsel engelli kalan minik Deniz'in şiddete uğradığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Hemşirenin, Deniz'in başına defalarca vurması, bacağını sıkması ve sonrasında bacağının hareketsiz kalması görüntülerde yer alırken olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

İddialar üzerine adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından, hemşire H.D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan açılmıştı.

5 günlük bebeğe acımasız şiddet olayında yeni gelişme! Hemşire hakkında tutuklama kararı verildi

HEMŞİRENİN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki ailenin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Sanık avukatı ise dosyaya yansıyan görüntülerin yeni olmadığını, bazı basın organlarında aynı haberlerin tekrar yayımlanmasının yargı sürecini ve mahkemeyi baskı altına aldığını savundu.

Avukat, önceki celselerde dinlenen bazı uzmanlar ile hastane çalışanlarının bebeğin erken doğum nedeniyle sağlık sorunları bulunduğuna ilişkin beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, müvekkilinin basına yansıyan görüntüler nedeniyle zor durumda kaldığını, sosyal medyada tehditler aldığını ve adres değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan sanık H.D.B'nin tutuklanmasına karar verdi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 19 Şubat'a ertelendi.

