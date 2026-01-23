Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ayak ve kokmuş çoraplarıyla zengin oldu: 1 haftada kazandığı para dudak uçuklattı

Eski bir Kraliyet Donanması denizcisi ilginç gelir yöntemiyle damga vurdu. Adeta zengin olduğunu söyleyen genç kirli çorap ve ayak videolarıyla bir haftada 30.000 sterlin kazandığını söyledi. Ayrıca 23 yaşındaki genç müşterilerine çorap sattığını ve sürece nasıl geldiğini anlattı.

Ayak ve kokmuş çoraplarıyla zengin oldu: 1 haftada kazandığı para dudak uçuklattı
Birden fazla işle ek gelir elde etme yöntemlerine yenisi eklendi. Eski bir Kraliyet Donanması denizcisi, ayaklarının fotoğraflarını satarak ve kullanılmış çoraplarını müşterilerine çifti 1.500 sterline kadar satarak bir haftada 30.000 sterlin kazandığını anlattı. This Morning programında konuşan 23 yaşındaki Zak Blackman’ın gelir yöntemine kimse inanamadı.

Ayak ve kokmuş çoraplarıyla zengin oldu: 1 haftada kazandığı para dudak uçuklattı

AYAK VE ÇORAP VİDEOALARI İZLETEREK ZENGİN OLUYOR

Daily Star'da yer alan detaylarda Zak, yetişkinlere yönelik içerik ürettiği için Deniz Kuvvetlerinden atılan ilk kişi oldu. Zak, bir internet sitesinde ayak fotoğraf ve videoları keşfettikten sonra aynı tekniği kullanarak 30 saniyelik videolar hazırladığını söyledi.

Bu şekilde para kazandığı için donanmadan atıldığını söyleyen genç isim ilk başta içeriklerinin her şeyi kapsadığını ancak ayaklara yönelik ürünlerin pazarının ne kadar büyük olduğunu fark ettiğini anlattı.

Ayak ve kokmuş çoraplarıyla zengin oldu: 1 haftada kazandığı para dudak uçuklattı

Tek bir çift çorap satarak bin dolardan fazla kazanabileceğini öğrenen Zak, bunu tuhaf bir yeni kariyere dönüştürmeye karar verdi.

''İZLEMEK İÇİN CAN ATIYORLAR''

Zak, şunları söyledi:

“Sadece çoraplarımı çıkardığım 30 saniyelik özel videolar çekiyordum ve bundan birkaç yüz sterlin kazanıyordum. Başlangıçta çeşitli yerlere çorap bırakıyordum. Bunları izlemek için can atıyorlar”

Ayak ve kokmuş çoraplarıyla zengin oldu: 1 haftada kazandığı para dudak uçuklattı

33 yaşındaki Roxy Sykes isimli bir kadının da internetten ayak fotoğraflarını paylaşarak ve kirli çoraplarını satarak zengin olduğu belirtiliyor.

