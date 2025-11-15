Üniversite diploması istemeyen en yüksek maaşlı meslekler belli oldu

Yüksek maaşlı kariyerlere giden yollar da değişiyor. Üniversite diploması uzun zamandır finansal başarı için olmazsa olmaz kabul edilse de, Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun yeni verileri, birçok kariyerin dört yıllık diploma gerektirmeden altı haneli maaşlar sunduğunu gösteriyor.