Üniversite diploması istemeyen en yüksek maaşlı meslekler belli oldu

Küresel ekonomideki dengesizlik ve iş piyasasının durgunluğu çalışanları ek iş veya yüksek maaşlı işleri aramaya zorluyor. Maaş konusunda zorluk çeken birçok vatandaş yüksek maaşlı mesleklere başvuru yapabiliyor. Araştırmalara göre üniversite diploması gerektirmeyen en yüksek maaşlı işler belli oldu.
Yüksek maaşlı kariyerlere giden yollar da değişiyor. Üniversite diploması uzun zamandır finansal başarı için olmazsa olmaz kabul edilse de, Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun yeni verileri, birçok kariyerin dört yıllık diploma gerektirmeden altı haneli maaşlar sunduğunu gösteriyor.
Julie Peasley'nin hazırladığı yukarıdaki görselleştirme, nükleer reaktör operatörlüğünden ulaştırma yöneticilerine kadar üniversite diploması gerektirmeyen en yüksek maaşlı işleri açıklıyor. İşte ortalama maaşa göre en iyi meslekler:
Hava Trafik Kontrolörü - 144.580 dolar
Nükleer Güç Reaktörü Operatörü - 122.610 dolar
Asansör ve Yürüyen Merdiven Montajcısı ve Tamircisi - 106.580 dolar
Ulaştırma, Depolama ve Dağıtım Müdürü - 102.010 dolar
Enerji Santrali Operatörü - 99.670 dolar
Petrol Pompası Sistem Operatörü, Rafineri Operatörü ve Ölçümcü - 97.540 dolar
Dedektif ve Suç Araştırmacısı - 93.580 dolar
Çiftçi - 87.980 dolar
Posta Müdürü - 92.730 dolar
Elektrik Hattı Montajcısı ve Tamircisi - 92.560 dolar
Ulaştırma Müfettişi - 85.750 dolar