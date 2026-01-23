Okul bahçesinde korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk feci şekilde bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Şehit Oğuzhan Çito Ortaokulunun bahçesinde korkunç bir olay yaşandı. Okulun bahçesine sabah saatlerinde gelen vatandaşlar, 17 yaşındaki Fatih G.’yi av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde bankta buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fatih G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

BABASININ AV TÜFEĞİNİ ALMIŞ

Öte yandan, Fatih G.’nin geçtiğimiz gün akşam saatlerinde babasına ait av tüfeğini alarak evden ayrıldığı ve bir daha dönmediği öğrenildi.

AİLESİ ACI HABERİ ALDI

Gece saatlerinde oğullarını arayan ailenin okulun kapalı olması nedeniyle okula bakmadığı ve sabah saatlerinde acı haberi aldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.