Editor
 Baran Aksoy

Okul bahçesinde korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk feci şekilde bulundu

Hatay’da bir okulun bahçesinde feci bir olay yaşandı. 17 yaşındaki bir çocuk, okul bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Çocuğun bir süre önce babasına ait av tüfeğini alarak evden ayrıldığı öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 14:51

Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Şehit Oğuzhan Çito Ortaokulunun bahçesinde korkunç bir olay yaşandı. Okulun bahçesine sabah saatlerinde gelen vatandaşlar, 17 yaşındaki Fatih G.’yi av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde bankta buldu.

Okul bahçesinde korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk feci şekilde bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fatih G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Okul bahçesinde korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk feci şekilde bulundu

BABASININ AV TÜFEĞİNİ ALMIŞ

Öte yandan, Fatih G.’nin geçtiğimiz gün akşam saatlerinde babasına ait av tüfeğini alarak evden ayrıldığı ve bir daha dönmediği öğrenildi.

Okul bahçesinde korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk feci şekilde bulundu

AİLESİ ACI HABERİ ALDI

Gece saatlerinde oğullarını arayan ailenin okulun kapalı olması nedeniyle okula bakmadığı ve sabah saatlerinde acı haberi aldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

