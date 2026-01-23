Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Çocuklar ellerindeki silahla korku saçtı! Gerçek daha sonra ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Ellerinde silah olan ve gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden çocukların görüntüsü sosyal medyada gündem olunca ekipler harekete geçti. Yaşları 18'den küçük çocukların kimlikleri tespit edilirken söz konusu silahların boncuk atar plastik tabanca olduğu tespit edildi.

Çocuklar ellerindeki silahla korku saçtı! Gerçek daha sonra ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 14:27

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün ilginç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Ertuğrul Mahallesi Nusratiye Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, ellerinde silah olan çocuklar, sokakta gürültü yaparak çevreyi rahatsız etti. Bölge sakinlerini korkutan görüntüler sosyal medyada paylaşılınca çocuk şube müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

SİLAHLARLA İLGİLİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından, videodaki çocukların 17 yaşındaki D.E., 13 yaşındaki G.E., 16 yaşındaki O.T.P. ve 13 yaşındaki M.T. olduğu belirlendi.

Ekiplerce yapılan çalışmada iki çocuğun elinde görülen tabancalar ele geçirildi. Söz konusu silahların boncuk atar plastik tabanca olduğu tespit edildi.

Çocuklar ellerindeki silahla korku saçtı! Gerçek daha sonra ortaya çıktı

Kimlik tespitleri tamamlanan çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

