Otomobil 20 metreden dereye uçtu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Bakacakkadı beldesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde gerçekleşti. F.S. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. İlk olarak bariyerlere çarpan otomobil, daha sonra 20 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu.

SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ KURTULDU

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ve polis ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü F.S., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.