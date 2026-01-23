Hiranur kafasından vurularak katledilmişti! Acılı baba tehdit mesajını paylaştı

Mersin'in Toroslar ilçesinde 1 Eylül tarihinde meydana gelen olayda; 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybetmişti. Kan donduran olayın ardından ekipler, Hiranur'un arkadaşları Hüseyin Arda Şark (19), M.Z. (27) ile Nazmi Ç.'yi gözaltına almış, 3 şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

ACILI BABAYI TEHDİT ETİLER

Nilgün Aygar’ın ailesi olayın aydınlatılması için mücadelesine devam ederken acılı baba Murat Aygar kendilerine gönderilen tehdit mesajlarını paylaştı.

"1 HAFTA SÜRENİZ VAR"

İşte Hiranur'un babasına gönderilen o tehdit mesajı:

"Hiranur nasıl öldü ama 3 el kafasına sıktık ama davayı geri çekmeniz için 1 hafta süreniz var. Aynısını size de yapacağız. Bundan sorumlu olsak bile hiç bir şey yapamazsınız bize. Devletten üstünüz, bizi bulamazsınız"