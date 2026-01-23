Hiranur kafasından vurularak katledilmişti! Acılı baba tehdit mesajını paylaştı

Kategoriler
Mersin'in Toroslar ilçesinde 1 Eylül tarihinde meydana gelen olayda; 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybetmişti. Kan donduran olayın ardından ekipler, Hiranur'un arkadaşları Hüseyin Arda Şark (19), M.Z. (27) ile Nazmi Ç.'yi gözaltına almış, 3 şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.
Nilgün Aygar’ın ailesi olayın aydınlatılması için mücadelesine devam ederken acılı baba Murat Aygar kendilerine gönderilen tehdit mesajlarını paylaştı.
İşte Hiranur'un babasına gönderilen o tehdit mesajı:
"Hiranur nasıl öldü ama 3 el kafasına sıktık ama davayı geri çekmeniz için 1 hafta süreniz var. Aynısını size de yapacağız. Bundan sorumlu olsak bile hiç bir şey yapamazsınız bize. Devletten üstünüz, bizi bulamazsınız"