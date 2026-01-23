Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Hiranur kafasından vurularak katledilmişti! Acılı baba tehdit mesajını paylaştı

Mersin'de otomobilde başından vurularak katledilen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın babası, kendilerine gönderilen tehdit mesajını paylaştı. Mesajda ailenin davayı geri çekmeleri için 1 hafta süre verildiği görüldü. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hiranur kafasından vurularak katledilmişti! Acılı baba tehdit mesajını paylaştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 13:50

'in ilçesinde 1 Eylül tarihinde meydana gelen olayda; 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybetmişti. Kan donduran olayın ardından ekipler, Hiranur'un arkadaşları Hüseyin Arda Şark (19), M.Z. (27) ile Nazmi Ç.'yi gözaltına almış, 3 şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

Hiranur kafasından vurularak katledilmişti! Acılı baba tehdit mesajını paylaştı

ACILI BABAYI TEHDİT ETİLER

Nilgün Aygar’ın ailesi olayın aydınlatılması için mücadelesine devam ederken acılı baba Murat Aygar kendilerine gönderilen mesajlarını paylaştı.

Hiranur kafasından vurularak katledilmişti! Acılı baba tehdit mesajını paylaştı

"1 HAFTA SÜRENİZ VAR"

İşte Hiranur'un babasına gönderilen o tehdit mesajı:

"Hiranur nasıl öldü ama 3 el kafasına sıktık ama davayı geri çekmeniz için 1 hafta süreniz var. Aynısını size de yapacağız. Bundan sorumlu olsak bile hiç bir şey yapamazsınız bize. Devletten üstünüz, bizi bulamazsınız"

Hiranur kafasından vurularak katledilmişti! Acılı baba tehdit mesajını paylaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Genç kadını engelli çocuğunun yanında öldürdü! Mahkemede şoke eden sözler: 'Kendiliğinden oldu'
Boşanma davası açtı, başına gelmeyen kalmadı! Görüntüler şoke etti: 'Kapıyı çilingirle açıp...'
ETİKETLER
#cinayet
#mersin
#tehdit
#olay
#mahkeme
#toroslar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.