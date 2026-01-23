Boşanma davası açtı, başına gelmeyen kalmadı! Görüntüler şoke etti: 'Kapıyı çilingirle açıp...'

Adana'da yaşayan 50 yaşındaki hemşire Ayça Yıldırım, 26 yıllık eşi S.Y. ile boşanma kararı aldı. Bir süre ayrı yaşamaya başlayan çift, 2025 yılının başında mahkemeye başvurdu. Açılan davanın ardından Ayça Yıldırım'ın başına gelmeyen kalmadı. Otomobili gasp edilen Yıldırım, kaçırılmaya bile çalışıldı. Bu süreçte evinin kapısı çilingir ile açılarak eşyaları taşınan kadın adeta isyan etti.

EVE GİRİP TÜM EŞYALARI TAŞIMIŞLAR

Bu süreçten sonra Ayça Yıldırım'ın adeta başına gelmeyen kalmadı. Otomobili gasp edilen Yıldırım, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'ndeki evinde ise bir türlü huzur bulamadı. S.Y.'nin kız kardeşi ve yeğeni, Ayça Yıldırım'ın kaldığı eve defalarca çilingirle gelip kapıyı açıp içeri girdi ve eşyalarını taşıdı. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı da alan Yıldırım, bu sefer de eşinin Kurttepe Mahallesi'ndeki adresi ikametgah olarak gösterdiği için kendi evine dahi giremedi.

Öte yandan Ayça Yıldırım, bu süreçte eşi tarafından darp edilip, kaçırıldığını da öne sürdü.

"İKAMETGAH ADRESİNİ BİLE FARKLI VERMİŞ"

Yaşadıklarını anlatan Ayça Yıldırım, "Boşanma davasının normal hukuki bir süreç olarak devam edeceğini düşünmüştüm. Şu anda artık fiziksel ve psikolojik şiddet var. Bunlar artık benim bıkıp, teslim olmam için yapılan bir süreç. Pes etmemem gerektiğini fark ettim. Ben suçlu değilim, sahip olduğum şeyleri korumam gerekiyor. Boşanma davası başladığında bu şahıs ikametgahını oturduğu ev yerine tapusu benim üzerime olan bu evi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

EVİNİ KİRAYA VERMİŞ GİBİ GÖSTERMİŞLER

Evine defalarca Y.'nin kız kardeşi ve yeğeni tarafından çilingirle girildiğini de öne süren Yıldırım, "Benim evime defalarca girildi ve eşyalarım taşındı. Bu yaptıklarının kanunda cezası yok. Aramızda nikah olduğu için güven sarsıcı hareket olarak gözüküyor. Burası benim evim ama benim evime ben giremeyeyim diye bir de karakola şikayetçi oluyorlar. Güya burasını ben eşimin yeğeni ve kız kardeşine 3 bin liraya kiraya vermişim gibi sahte bir sözleşme sunuyorlar" dedi.

"ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ 1 AY MI"

Tek istediğinin boşanmak olduğunu belirten Ayça Yıldırım, "Her defasında bir şekilde ya karakolda ya da adliyede bir şekilde bunların işleri kendi lehlerine dönüyor. Önceden korkuyordum ama artık beni kaçırmaya çalıştığı için bir elektronik kelepçesi var. Ancak o da 1 aylık bir kelepçe. İnsanı özgürlüğünden mahrum bırakmanın bedeli 1 ay mı" diyerek feryat etti.