Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Boşanma davası açtı, başına gelmeyen kalmadı! Görüntüler şoke etti: 'Kapıyı çilingirle açıp...'

Adana'da yaşayan hemşire Ayça Yıldırım 26 senelik eşi S.Y. ile boşanma kararı verdi. Boşanma kararının ardından Yıldırım'ın başına gelmeyen kalmadı. Eşinin kız kardeşi ve yeğeni tarafından evinin kapısı çilingir ile açılarak tüm eşyaları taşındı. Olay anı kameralara yansırken, Yıldırım kaçırılmaya çalışıldığını da iddia etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 11:54

Adana'da yaşayan 50 yaşındaki hemşire Ayça Yıldırım, 26 yıllık eşi S.Y. ile boşanma kararı aldı. Bir süre ayrı yaşamaya başlayan çift, 2025 yılının başında mahkemeye başvurdu. Açılan davanın ardından Ayça Yıldırım'ın başına gelmeyen kalmadı. Otomobili gasp edilen Yıldırım, kaçırılmaya bile çalışıldı. Bu süreçte evinin kapısı çilingir ile açılarak eşyaları taşınan kadın adeta isyan etti.

Boşanma davası açtı, başına gelmeyen kalmadı! Görüntüler şoke etti: 'Kapıyı çilingirle açıp...'

EVE GİRİP TÜM EŞYALARI TAŞIMIŞLAR

Bu süreçten sonra Ayça Yıldırım'ın adeta başına gelmeyen kalmadı. Otomobili gasp edilen Yıldırım, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'ndeki evinde ise bir türlü huzur bulamadı. S.Y.'nin kız kardeşi ve yeğeni, Ayça Yıldırım'ın kaldığı eve defalarca çilingirle gelip kapıyı açıp içeri girdi ve eşyalarını taşıdı. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı da alan Yıldırım, bu sefer de eşinin Kurttepe Mahallesi'ndeki adresi ikametgah olarak gösterdiği için kendi evine dahi giremedi.
Öte yandan Ayça Yıldırım, bu süreçte eşi tarafından darp edilip, kaçırıldığını da öne sürdü.

Boşanma davası açtı, başına gelmeyen kalmadı! Görüntüler şoke etti: 'Kapıyı çilingirle açıp...'

"İKAMETGAH ADRESİNİ BİLE FARKLI VERMİŞ"

Yaşadıklarını anlatan Ayça Yıldırım, "Boşanma davasının normal hukuki bir süreç olarak devam edeceğini düşünmüştüm. Şu anda artık fiziksel ve psikolojik şiddet var. Bunlar artık benim bıkıp, teslim olmam için yapılan bir süreç. Pes etmemem gerektiğini fark ettim. Ben suçlu değilim, sahip olduğum şeyleri korumam gerekiyor. Boşanma davası başladığında bu şahıs ikametgahını oturduğu ev yerine tapusu benim üzerime olan bu evi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

EVİNİ KİRAYA VERMİŞ GİBİ GÖSTERMİŞLER

Evine defalarca Y.'nin kız kardeşi ve yeğeni tarafından çilingirle girildiğini de öne süren Yıldırım, "Benim evime defalarca girildi ve eşyalarım taşındı. Bu yaptıklarının kanunda cezası yok. Aramızda nikah olduğu için güven sarsıcı hareket olarak gözüküyor. Burası benim evim ama benim evime ben giremeyeyim diye bir de karakola şikayetçi oluyorlar. Güya burasını ben eşimin yeğeni ve kız kardeşine 3 bin liraya kiraya vermişim gibi sahte bir sözleşme sunuyorlar" dedi.

Boşanma davası açtı, başına gelmeyen kalmadı! Görüntüler şoke etti: 'Kapıyı çilingirle açıp...'

"ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ 1 AY MI"

Tek istediğinin boşanmak olduğunu belirten Ayça Yıldırım, "Her defasında bir şekilde ya karakolda ya da adliyede bir şekilde bunların işleri kendi lehlerine dönüyor. Önceden korkuyordum ama artık beni kaçırmaya çalıştığı için bir elektronik kelepçesi var. Ancak o da 1 aylık bir kelepçe. İnsanı özgürlüğünden mahrum bırakmanın bedeli 1 ay mı" diyerek feryat etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Duyanın ağzını açık bırakan isimler! Gazeteci Fatih Selek çarpıcı dönüşüme dikkat çekti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Zelenskiy’e açtı ağzını yumdu gözünü: Dünya, bu şaşkın palyaçolardan bıktı
Sahte ev ilanı bir ailenin hayallerini yıktı! 16 yıllık birikimi kendi elleriyle gönderdiler
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.