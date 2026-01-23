İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Zelenskiy’e açtı ağzını yumdu gözünü: Dünya, bu şaşkın palyaçolardan bıktı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Arakçi yaptığı açıklama kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e açtı ağzını yumdu gözünü.

Arakçi, "Zelenskiy, yozlaşmış generallerinin ceplerini doldurmak ve BM Şartı'nı ihlal eden yasa dışı bir saldırganlıkla mücadele etmek için Amerikan ve Avrupalı vergi mükelleflerini sömürüyor. Aynı zamanda, açıkça ve utanmadan, aynı BM Şartı'nı ihlal eden yasa dışı ABD saldırganlığını İran'a karşı savunuyor" ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy’e seslenen Arakçi, "Dünya, bu şaşkın palyaçolardan bıktı. Yabancı destekli ve paralı askerlerle dolu ordunuzun aksine, biz İranlılar kendimizi nasıl savunacağımızı biliyoruz ve yabancılardan yardım istemeye ihtiyacımız yok" dedi.