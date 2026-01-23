Sahte ev ilanı bir ailenin hayallerini yıktı! 16 yıllık birikimi kendi elleriyle gönderdiler

Sosyal medya üzerindeki bir ilan sayfasında 3 milyon 250 bin TL’ye satılık olarak paylaşılan evin fotoğraflarını alan şahıs, aynı evi 2 milyon 150 bin TL’ye ilana koydu. Sosyal medyadaki ilanı gören Ayşegül Dağ (44), evi beğenince ilandaki numarayı aradı.

Daireyi yerinde görüp gezen aile, 1 milyon 900 bin TL’ye anlaştı. Muğla’da yaşadığını ve müteahhit olduğunu söyleyen dolandırıcı, evin kendisine ait olduğunu ancak tüm işlemlerin ve devrin Elazığ’da yaşayan akrabası M.B.K. tarafından yürütüldüğünü söyledi.

HER İKİ TARAFI DA KANDIRDI

Evin gerçek sahibi M.B.K.’ye ise Dağ ailesi ile iş yaptığını, aileye borcu bulunduğunu, evin onların olacağını ancak parayı kendisinin göndereceğini söyledi. Dolandırıcı, her iki tarafı da bu şekilde ikna etti.

Daha sonra Ayşegül Dağ, 16 yıllık birikiminin yanı sıra yakınlarından altın ve nakit borç alarak parayı denkleştirdi. Taraflar tapuda buluşarak işlemlere başladı.

“ABLA YETİŞ TAPUYA”

Parayı telefondan şahsın verdiği IBAN’a göndermeye çalışan Dağ, işlemin onaylanmaması üzerine bankanın şubesine giderek havaleyi gerçekleştirdi. Şahıstan son olarak “Abla yetiş tapuya” mesajını alan Dağ, tapuya giderek ev sahibine parayı gönderdiğini söyledi.

EV SAHİBİ ARAYINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Ev sahibi, hesabına herhangi bir para ulaşmadığını ifade etti. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Dağ ailesi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Tapu ücretiyle birlikte toplam 2 milyon 31 bin TL kaybeden Ayşegül Dağ, parmağındaki alyans yüzüğü dahil her şeyini sattığını ve büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.