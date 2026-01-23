Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sahte ev ilanı bir ailenin hayallerini yıktı! 16 yıllık birikimi kendi elleriyle gönderdiler

Elazığ'da 16 yıldır para biriktiren Dağ ailesi dolandırıcıların hedefi oldu. 16 yıldır para biriktiren, çevresinden borç altın ve nakit para alan aile, sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 11:32

Sosyal medya üzerindeki bir ilan sayfasında 3 milyon 250 bin TL’ye satılık olarak paylaşılan evin fotoğraflarını alan şahıs, aynı evi 2 milyon 150 bin TL’ye ilana koydu. Sosyal medyadaki ilanı gören Ayşegül Dağ (44), evi beğenince ilandaki numarayı aradı.

Daireyi yerinde görüp gezen aile, 1 milyon 900 bin TL’ye anlaştı. Muğla’da yaşadığını ve müteahhit olduğunu söyleyen dolandırıcı, evin kendisine ait olduğunu ancak tüm işlemlerin ve devrin Elazığ’da yaşayan akrabası M.B.K. tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Sahte ev ilanı bir ailenin hayallerini yıktı! 16 yıllık birikimi kendi elleriyle gönderdiler

HER İKİ TARAFI DA KANDIRDI

Evin gerçek sahibi M.B.K.’ye ise Dağ ailesi ile iş yaptığını, aileye borcu bulunduğunu, evin onların olacağını ancak parayı kendisinin göndereceğini söyledi. Dolandırıcı, her iki tarafı da bu şekilde ikna etti.

Sahte ev ilanı bir ailenin hayallerini yıktı! 16 yıllık birikimi kendi elleriyle gönderdiler

Daha sonra Ayşegül Dağ, 16 yıllık birikiminin yanı sıra yakınlarından altın ve nakit borç alarak parayı denkleştirdi. Taraflar tapuda buluşarak işlemlere başladı.

“ABLA YETİŞ TAPUYA”

Parayı telefondan şahsın verdiği IBAN’a göndermeye çalışan Dağ, işlemin onaylanmaması üzerine bankanın şubesine giderek havaleyi gerçekleştirdi. Şahıstan son olarak “Abla yetiş tapuya” mesajını alan Dağ, tapuya giderek ev sahibine parayı gönderdiğini söyledi.

Sahte ev ilanı bir ailenin hayallerini yıktı! 16 yıllık birikimi kendi elleriyle gönderdiler

EV SAHİBİ ARAYINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Ev sahibi, hesabına herhangi bir para ulaşmadığını ifade etti. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Dağ ailesi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Tapu ücretiyle birlikte toplam 2 milyon 31 bin TL kaybeden Ayşegül Dağ, parmağındaki alyans yüzüğü dahil her şeyini sattığını ve büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

