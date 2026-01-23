Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Eşine "aşk oyununu" silsin diye servet ödedi: Parayı aldı, bakın sonra ne yaptı?

Çin’de popüler hale gelen Love and Deepspace isimli oyun, sunduğu gerçekçi romantik deneyim nedeniyle evli çiftler arasında kriz çıkardı. Bir koca, eşinin oyunu oynamayı bırakması için 2 bin 800 dolar (122 bin TL) teklif etse de, eşi yeni içerikler yayınlandığında oyuna geri döndü.

Eşine
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.01.2026
10:34
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
10:34

'de viral hale gelen destekli flört oyunu Love and Deepspace içi krizlere neden olmaya başladı. Eşlerinin sanal karakterlere olan ilgisinden rahatsız olan bir koca, oyunu bırakması karşılığında eşine 2 bin 800 (122 bin TL) dolar ödemeyi teklif etti.

Kr-ASIA'nın haberine göre, aksiyon-RPG öğelerini barındıran flört simülasyonu Çin'de kadınlar arasında büyük bir popülarite yakalamış durumda. Ancak evli çiftler arasında krizlerine neden olmaya başladığı ortaya çıktı. Oyunun gerçekçiliğinden rahatsız olan kocalar, eşlerine oyunu sildirmek için çeşitli yollara başvuruyor. Hatta işi eşine para teklif etmeye vardıranlar bile var.

Eşine "aşk oyununu" silsin diye servet ödedi: Parayı aldı, bakın sonra ne yaptı?

KOCADAN 122 BİN TL'LİK "OYUNU BIRAK" TEKLİFİ

Eşinin oyuna olan bağımlılığından bunalan bir koca, platformu kullanmayı bırakması karşılığında kendisine 122 bin TL ödemeyi teklif etti. Eşine "Love and Deepspace'i oynamayı bir yıl boyunca bırakırsan parayı veririm" diyen koca, ilk etapta amacına ulaşmış gibi görünüyordu.

Teklifi kabul eden kadın, parayı kızının tasarruf hesabına aktardı. Ancak anlaşma uzun ömürlü olmadı. Favori karakteri için yeni bir kartın yayınlandığını öğrenen kullanıcı, oyunu telefonuna tekrar indirdi.

Sosyal medyada tepkilerini dile getiren diğer erkek kullanıcılar ise eşlerinin kurgusal karakterlerle kurduğu bağdan dolayı kendilerini "aldatılmış" hissettiklerini ifade ediyor.

Papergames geliştirici ekibi tarafından yapılan Love and Deepspace oyunu Xavier, Zayne, Rafayel, Caleb ve Sylus gibi karakterlerin gerçekçi hareketlerini sağlamak adına 3D hareket yakalama teknolojisinden faydalanıyor. Karakterlerin geliştirilmesinin iki yıla kadar sürdüğü belirtiliyor.

#çin
#yapay zeka
#aile
#kıskançlık
#Oyun Bağımlılığı
#Flört Oyunu
#Love And Deepspace
#Teknoloji
