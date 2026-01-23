Dronlar için yere inme devri bitiyor: Lazerle havada "sınırsız" uçuş dönemi

Savunma sanayiinde lazerler genellikle silah sistemleriyle anılsa da PowerLight Technologies, geliştirmiş olduğu yeni teknolojiyle insansız hava araçlarına kilometrelerce öteden kablosuz enerji aktararak kesintisiz uçuş imkanı vadediyor.

Şirket, lazeri yıkıcı bir güç olarak kullanmak yerine enerji nakil aracı olarak konumlandıran teknolojisine odaklanmış durumda. PowerLight yetkilileri, lazer destekli güç aktarım teknolojisinin geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya yaklaştığını doğruladı. ABD Ordusu için gerçek saha operasyonlarında kullanılma potansiyeli taşıyan sistem insansız hava araçlarını (İHA) yere indirmeden, havada asılı kaldıkları sırada kablosuz olarak şarj etmek üzere tasarlandı.

2 KİLOMETRE MESAFEDEN GÜÇ AKTARIMI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından desteklenen proje, "Lazer Üzerinden İHA'ya Güç Aktarımı" (Power Transmitted Over Laser to UAS) inisiyatifi altında geliştiriliyor. PowerLight'ın sunduğu teknoloji, "kilovat sınıfı" gücü 2 kilometreye kadar varan mesafelere iletme kapasitesine sahip.

Şirkete göre, uyumlu insansız hava aracı sistemleriyle kurulacak doğrudan ve verimli bir güç bağlantısı sayesinde görev süreleri "sınırsız" hale gelebilir.

Konuyla ilgili konuşan PowerLight CTO'su ve kurucu ortağı Tom Nugent, yeni teknolojinin gelecekte kablosuz güç dağıtımı yapabilen örgü tabanlı akıllı bir enerji ağının temelini oluşturabileceğini ifade etti.

SİSTEM 1,5 KİLOMETREDEN KİLİTLENEBİLİYOR

Şirketin gerçekleştirdiği son testlerde, lazer tabanlı güç sisteminin arkasındaki temel altyapının güvenilir bir performans sergilediği görüldü. Hassas optik takip sistemi, 1,5 kilometre mesafedeki uzun menzilli insansız hava araçlarına kilitlenerek, enerjiyi kontrollü ve güvenli bir şekilde hedefe ulaştırabiliyor.

Dron üzerinde bulunan bir alıcı gönderilen görünmez lazer ışınını yakalayarak pilleri şarj etmek için elektrik enerjisine dönüştürüyor. Alıcı modül ayrıca telemetri verilerini kaydetme ve yer istasyonuyla çift yönlü optik iletişim kurma yeteneğine de sahip.