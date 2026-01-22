YouTube’da yeni dönem başlıyor: Değişiklikler tek tek açıklandı

Kategoriler
YouTube CEO’su Neal Mohan, 2026’ya kadar platforma eklenecek yapay zekâ özelliklerini açıkladı. Shorts’tan müzik üretimine, oyun geliştirmeden içerik denetimine uzanan kapsamlı bir dönüşüm kapıda.
YouTube, önümüzdeki iki yıl için rotasını netleştirdi. CEO Neal Mohan’ın yayımladığı blog yazısına göre platform, 2026’ya kadar yapay zekâyı hem içerik üretiminde hem de denetimde çok daha görünür ve sistematik şekilde kullanacak. Bu yaklaşım; kısa video formatı YouTube Shorts’tan müzik üretimine, oyun geliştirmeden içerik güvenliğine kadar geniş bir alanı kapsıyor.
Mohan’ın verdiği mesaj açık: Yapay zekâ artık yardımcı bir araç değil, YouTube’un temel yapı taşlarından biri olacak.
İlk dikkat çeken başlık Shorts tarafında. 2026 itibarıyla içerik üreticileri, kendi yapay zekâ benzerliklerini kullanarak kısa videolar hazırlayabilecek. Yani kamera karşısına geçmeden, dijital olarak üretilmiş bir “kendileriyle” içerik üretmeleri mümkün olacak.
Mohan bu yaklaşımı “yeni bir sınır” olarak tanımlıyor. Teknik detaylar şimdilik paylaşılmış değil, ama sistemin özellikle üretim sürecini hızlandırması bekleniyor.
YouTube’un uzun süredir başını ağrıtan deepfake ve düşük kaliteli içerik sorunu da gündemin üst sıralarında. Mohan, yapay zekâ tarafından üretilen sahte içeriklerin internet genelinde ciddi bir sorun haline geldiğini kabul ediyor.
Şirket, Sahte İçeriklere Karşı Koruma Yasası gibi düzenlemelere açık destek veriyor. Bunun yanında, platformda hâlihazırda kullanılan bazı tespit sistemleri de geliştiriliyor. Yeni yüklenen videolar taranarak mevcut içeriklerle eşleştiriliyor; bir kullanıcının yüzü ya da sesi izinsiz kullanıldıysa bu durum tespit edilebiliyor. İçerik üreticileri, kendi görüntülerinin yetkisiz yapay zekâ kullanımına karşı doğrudan YouTube üzerinden itiraz edebiliyor.
Blog yazısında öne çıkan bir diğer alan üretim odaklı araçlar. Şu anda beta sürecinde olan kodsuz oyun geliştirme altyapısı, tek bir metin komutuyla oynanabilir içerikler üretebiliyor. Sistem, **Google’ın Gemini 3 modeli üzerine kurulmuş durumda ve teknik bilgi gerektirmeden basit oyun deneyimleri oluşturmayı hedefliyor.
Benzer şekilde, yeni yapay zekâ destekli müzik üretim araçlarının da yolda olduğu doğrulandı. Bu alanda telif ve özgünlük konularının daha yakından izleneceği özellikle vurgulanıyor.
YouTube, spam, tıklama tuzağı ve düşük kaliteli yapay zekâ içerikleriyle mücadeleyi de öncelik listesine almış durumda. Mohan’ın paylaştığı verilere göre, Aralık ayında günlük ortalama altı milyon izleyici, on dakikadan uzun süre yapay zekâ tarafından otomatik seslendirilmiş içerikler izledi.