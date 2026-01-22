Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

YouTube’da yeni dönem başlıyor: Değişiklikler tek tek açıklandı

Ocak 22, 2026 14:26
1
YouTube’da yeni dönem başlıyor: Değişiklikler tek tek açıklandı

YouTube CEO’su Neal Mohan, 2026’ya kadar platforma eklenecek yapay zekâ özelliklerini açıkladı. Shorts’tan müzik üretimine, oyun geliştirmeden içerik denetimine uzanan kapsamlı bir dönüşüm kapıda.

2
YouTube’da yeni dönem başlıyor: Değişiklikler tek tek açıklandı

YouTube, önümüzdeki iki yıl için rotasını netleştirdi. CEO Neal Mohan’ın yayımladığı blog yazısına göre platform, 2026’ya kadar yapay zekâyı hem içerik üretiminde hem de denetimde çok daha görünür ve sistematik şekilde kullanacak. Bu yaklaşım; kısa video formatı YouTube Shorts’tan müzik üretimine, oyun geliştirmeden içerik güvenliğine kadar geniş bir alanı kapsıyor.

3
YouTube’da yeni dönem başlıyor: Değişiklikler tek tek açıklandı

Mohan’ın verdiği mesaj açık: Yapay zekâ artık yardımcı bir araç değil, YouTube’un temel yapı taşlarından biri olacak.

4
YouTube’da yeni dönem başlıyor: Değişiklikler tek tek açıklandı

SHORTS’TA “DİJİTAL BENZERLİK” DÖNEMİ

İlk dikkat çeken başlık Shorts tarafında. 2026 itibarıyla içerik üreticileri, kendi yapay zekâ benzerliklerini kullanarak kısa videolar hazırlayabilecek. Yani kamera karşısına geçmeden, dijital olarak üretilmiş bir “kendileriyle” içerik üretmeleri mümkün olacak.

Mohan bu yaklaşımı “yeni bir sınır” olarak tanımlıyor. Teknik detaylar şimdilik paylaşılmış değil, ama sistemin özellikle üretim sürecini hızlandırması bekleniyor.

5
YouTube’da yeni dönem başlıyor: Değişiklikler tek tek açıklandı

DEEPFAKE VE SAHTE İÇERİKLERLE MÜCADELE EDİLECEK

YouTube’un uzun süredir başını ağrıtan deepfake ve düşük kaliteli içerik sorunu da gündemin üst sıralarında. Mohan, yapay zekâ tarafından üretilen sahte içeriklerin internet genelinde ciddi bir sorun haline geldiğini kabul ediyor.

6
YouTube’da yeni dönem başlıyor: Değişiklikler tek tek açıklandı

Şirket, Sahte İçeriklere Karşı Koruma Yasası gibi düzenlemelere açık destek veriyor. Bunun yanında, platformda hâlihazırda kullanılan bazı tespit sistemleri de geliştiriliyor. Yeni yüklenen videolar taranarak mevcut içeriklerle eşleştiriliyor; bir kullanıcının yüzü ya da sesi izinsiz kullanıldıysa bu durum tespit edilebiliyor. İçerik üreticileri, kendi görüntülerinin yetkisiz yapay zekâ kullanımına karşı doğrudan YouTube üzerinden itiraz edebiliyor.

7
YouTube’da yeni dönem başlıyor: Değişiklikler tek tek açıklandı

KODSUZ OYUN VE YAPAY ZEKÂ MÜZİK ARAÇLARI

Blog yazısında öne çıkan bir diğer alan üretim odaklı araçlar. Şu anda beta sürecinde olan kodsuz oyun geliştirme altyapısı, tek bir metin komutuyla oynanabilir içerikler üretebiliyor. Sistem, **Google’ın Gemini 3 modeli üzerine kurulmuş durumda ve teknik bilgi gerektirmeden basit oyun deneyimleri oluşturmayı hedefliyor.

8
YouTube’da yeni dönem başlıyor: Değişiklikler tek tek açıklandı

Benzer şekilde, yeni yapay zekâ destekli müzik üretim araçlarının da yolda olduğu doğrulandı. Bu alanda telif ve özgünlük konularının daha yakından izleneceği özellikle vurgulanıyor.

9
YouTube’da yeni dönem başlıyor: Değişiklikler tek tek açıklandı

SPAM VE DÜŞÜK KALİTELİ İÇERİKLERE SIKI DENETİM

YouTube, spam, tıklama tuzağı ve düşük kaliteli yapay zekâ içerikleriyle mücadeleyi de öncelik listesine almış durumda. Mohan’ın paylaştığı verilere göre, Aralık ayında günlük ortalama altı milyon izleyici, on dakikadan uzun süre yapay zekâ tarafından otomatik seslendirilmiş içerikler izledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.