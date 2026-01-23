Genç kadını engelli çocuğunun yanında öldürdü! Mahkemede şoke eden sözler: 'Kendiliğinden oldu'

Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Havlucu Sokak'ta 16 Temmuz 2025 tarihinde dehşet yaşandı. Afganistan uyruklu 1'i engelli 4 çocuk annesi Shabana Solaiman Khil, eski sevgilisi Abdukarim Shadab tarafından boğazı kesilerek katledildi. 1'i engelli 4 çocuk annesi Shabana Solaiman Khil'inin öldürüldüğü an evde engelli çocuğunun da bulunduğu öğrenildi. Cinayet zanlısı Abdukarim Shadab ise saklandığı evde yakalandı. Shadab, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 çocuk devlet korumasına alındı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Olayla ilgili dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Abdukarim Shadab ve taraf avukatlar hazır bulundu.

Okunan mütalaada, "Sanık ile maktulün daha öncesinde bir müddet ilişki yaşadıkları ancak olay öncesinde ayrı oldukları; sanığın ısrarla maktulle görüşmeye çalıştığı, maktulün bu durumu kabul etmediği; olay tarihinde sanığın alınan beyanları, kamera görüntüleri, Maktulle sanık arasında yaşanan tartışma, sanığın getirdiği bıçak ile maktulün karşı koyma çabasına rağmen boğazından bıçakladığı, maktulün olay yerinde ex olduğu; Sanığın kıyafetlerini olay yerinde değiştirdiği, bulunan bıçağı olay yerinden ayrıldıktan çöp konteynerine attığı; sanığın bu şekilde tasarlayarak ve can havliyle kadına karşı öldürme suçunu işlemiş olduğundan bahisle 82/1-A-B-D'den takdir indirimi uygulanmaksızın cezalandırılmasına" ifadeleri yer aldı.

"BANA SALDIRDI BU SONUÇ ORTAYA ÇIKTI"

Son sözü sorulan sanık Abdukarim Shadab, "Çok pişmanım, vicdan azabı çekiyorum, olay kendiliğinden oluştu. O bana saldırdı, bu sonuç ortaya çıktı" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.