Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Meteoroloji, AKOM ve valilik peş peşe uyardı! İstanbul'a kar geliyor

İstanbul için Meteoroloji, AKOM ve valilikten peş peşe uyarılar geldi. Kentte etkili olacak fırtınanın pazartesi itibariyle karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Meteoroloji, AKOM ve valilik peş peşe uyardı! İstanbul'a kar geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 20:52
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 20:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliğinden İstanbul için peş peşe fırtına ve kar yağışı uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi günü Marmara'da beklenen rüzgarın İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bilgisini paylaştı.

Meteoroloji, AKOM ve valilik peş peşe uyardı! İstanbul'a kar geliyor

TRAKYA İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI

Meteoroloji'den Trakya bölgesi için de yoğun kar yağışı yaşanacağı yönünde bir uyarı geldi. Uyarıda kar kalınlığının 10-20 santimetreye ulaşacağı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Trakya'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın (02.02.2026 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AKOM: SICAKLIKLAR KAR DEĞERLERİNE GERİLEYECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise pazartesi sabahı Marmara Bölgesi'ne giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceğini bildirdi.

Meteoroloji, AKOM ve valilik peş peşe uyardı! İstanbul'a kar geliyor

AKOM’un değerlendirmelerine göre bugün akşam saat 18.00'den itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde (40-75 km/s) eseceği, gece saat 22.00'ye kadar ise yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiği belirtildi. Gece saatlerinde etkisini azaltması öngörülen yağışların pazartesi (yarın) sabah saat 07.00'den itibaren yeniden etkili olmaya başlaması ve gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin görülmesinin beklendiği kaydedildi.

SOĞUK HAVA VE KAR UYARISI

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıkların 2-4 derece daha azalarak kar değerlerine gerilemesinin, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

HAFTA ORTASINDA SICAKLIKLAR ARTACAK

Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, hafta ortasından (çarşamba) itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Yetkililer, pazar ve pazartesi günleri beklenen kuvvetli sağanak yağışlar ile pazartesi ve salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Meteoroloji, AKOM ve valilik peş peşe uyardı! İstanbul'a kar geliyor

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği de hava durumunda yaşanacak olumsuz gelişmelerle ilgili bir uyarı açıklaması yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 02 Şubat Pazartesi günü (Yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'a kar yağışı uyarısı! AKOM gün gün paylaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji 17 ili uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor!
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.