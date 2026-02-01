Meteoroloji, AKOM ve valilik peş peşe uyardı! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliğinden İstanbul için peş peşe fırtına ve kar yağışı uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi günü Marmara'da beklenen rüzgarın İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bilgisini paylaştı.

TRAKYA İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI

Meteoroloji'den Trakya bölgesi için de yoğun kar yağışı yaşanacağı yönünde bir uyarı geldi. Uyarıda kar kalınlığının 10-20 santimetreye ulaşacağı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Trakya'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın (02.02.2026 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AKOM: SICAKLIKLAR KAR DEĞERLERİNE GERİLEYECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise pazartesi sabahı Marmara Bölgesi'ne giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceğini bildirdi.

AKOM’un değerlendirmelerine göre bugün akşam saat 18.00'den itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde (40-75 km/s) eseceği, gece saat 22.00'ye kadar ise yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiği belirtildi. Gece saatlerinde etkisini azaltması öngörülen yağışların pazartesi (yarın) sabah saat 07.00'den itibaren yeniden etkili olmaya başlaması ve gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin görülmesinin beklendiği kaydedildi.

SOĞUK HAVA VE KAR UYARISI

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıkların 2-4 derece daha azalarak kar değerlerine gerilemesinin, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

HAFTA ORTASINDA SICAKLIKLAR ARTACAK

Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, hafta ortasından (çarşamba) itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Yetkililer, pazar ve pazartesi günleri beklenen kuvvetli sağanak yağışlar ile pazartesi ve salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği de hava durumunda yaşanacak olumsuz gelişmelerle ilgili bir uyarı açıklaması yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 02 Şubat Pazartesi günü (Yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."