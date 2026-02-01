İstanbul'a kar yağışı uyarısı! AKOM gün gün paylaştı

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası pazartesi sabahı İstanbul'a ulaşacak. AKOM'dan yapılan uyarıda, bazı ilçelerinde kar ve karla karışık yağmur görüleceği bildirildi.

KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEĞİ İLÇELER

AKOM yaptığı açıklamada; kar yağışı ve karla karışık yağmurun Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde görüleceği belirtildi.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

AKOM'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Öğle saatleri itibariyle etkili olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden (poyraz) esen fırtına ile birlikte etkisini artıracağı, gece saatlerinde (22.00) kadar yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor"

https://x.com/ibbAkom/status/2017845915852144869

İSTANBUL HAVA DURUMU

İşte İstanbul için 1 haftalık hava durumu raporu...

02.02.2026 – PAZARTESİ

Min: 2 °C – Max: 7 °C

Karla Karışık Yağmurlu

Yağış Miktarı: 10 – 20 kg arası

03.02.2026 – SALI

Min: 1 °C – Max: 5 °C

Çok Bulutlu

Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

04.02.2026 – ÇARŞAMBA

Min: 4 °C – Max: 10 °C

Parçalı ve Az Bulutlu

Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

05.02.2026 – PERŞEMBE

Min: 6 °C – Max: 12 °C

Parçalı ve Az Bulutlu

Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

06.02.2026 – CUMA

Min: 8 °C – Max: 12 °C

Sağanak Yağmurlu

Yağış Miktarı: 5 – 12 kg arası

07.02.2026 – CUMARTESİ