İstanbul'a kar yağışı uyarısı! AKOM gün gün paylaştı

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası pazartesi sabahı İstanbul'a ulaşacak. AKOM'dan yapılan uyarıda, bazı ilçelerinde kar ve karla karışık yağmur görüleceği bildirildi.
AKOM yaptığı açıklamada; kar yağışı ve karla karışık yağmurun Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde görüleceği belirtildi.
AKOM'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Öğle saatleri itibariyle etkili olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden (poyraz) esen fırtına ile birlikte etkisini artıracağı, gece saatlerinde (22.00) kadar yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor"
İşte İstanbul için 1 haftalık hava durumu raporu...
03.02.2026 – SALI
04.02.2026 – ÇARŞAMBA
05.02.2026 – PERŞEMBE
06.02.2026 – CUMA
07.02.2026 – CUMARTESİ