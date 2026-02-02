Baca boşluğuna düşen ustadan güldüren yorum: Trabzonspor’un yeni transferi

Rize’de tadilat yapan bir usta, altı katlı binanın baca boşluğuna düştü. Refleksle duvarlara tutunan usta ölümün eşiğinden dönerken, bacanın içindeki isten dolayı tanınmaz hale geldi. Duvar kırılarak dışarı çıkarılan ustanın yorumu ise gülüşmelere neden dolu.

Trabzon’da tesisat ustalığı yapan Kibar Taşkın, baca içinde matkapla çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek aşağı doğru hızla kaymaya başladı. Yaklaşık 1 metrekarelik dar boşlukta, elleri ve ayaklarını duvarlara dayayarak düşüşünü yavaşlatan Taşkın, birinci katta kendini sıkıştırarak durabildi. Birinci kattaki duvarın kırılmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan usta, bacanın içindeki yoğun is nedeniyle tanınmaz hale gelirken çıkar çıkmaz, “Trabzonspor’un yeni transferi ben Simon Banza” sözleri çevredekileri güldürdü.