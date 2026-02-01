Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İstanbul'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Şubat Pazartesi İstanbul Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor

İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak. İstanbul'un da 5 ilçesinde soğuk hava dalgası nedeniyle kar yağışının görülmesi bekleniyor. Yaşanan gelişmelerin ardından öğrenciler ve veliler tarafından İstanbul'da yarın okullar tatil mi, son dakika bilgileri araştırılmaya başlandı. Öğrenciler ve velilerin gözleri 2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi sorusunun cevabı için İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamayı beklemeye başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Şubat Pazartesi İstanbul Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 17:26

İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenci yarın itibarıyla yarıyıl tatilinin ardından 2. döneme başlayacaklar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının 2. döneminin ilk gününde İstanbul'da 5 ilçede kar yağışı görülecek. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesi bekleniyor. MGM tarafından yapılan duyurunun ardından ise öğrenciler ve veliler tarafından 2 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İstanbul Valiliği son dakika açıklamaları merak ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? 2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi gündem oldu
İstanbul'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Şubat Pazartesi İstanbul Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

İstanbul'da yarın (2 Şubat 2026 Pazartesi) okullar tatil olmayacak. İstanbul Valiliği tarafından okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tarafından ilerleyen saatlerde yapılacak incelemelerin ardından okulların tatil edilmesine dair yeni bir karar alınırsa haberimizi güncelleyeceğiz. Valilik tarafından bir açıklama yapılmadığı takdirde okullarda eğitim-öğretim devam edecek.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Şubat Pazartesi İstanbul Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor

İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı son açıklama ise şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

02 Şubat Pazartesi günü (Yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Şubat Pazartesi İstanbul Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ 2 ŞUBAT?

İstanbul'da 2 Şubat 2026 Pazartesi günü okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. MGM tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul genelinde yarın gün içerisinde havanın yağmurlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının il genelinde 5 ila 7 derece arasında seyreceği açıklandı. AKOM tarafından ise yarın karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor. MGM tarafından İstanbul için açıklanan hava durumu tahmin raporu şöyle:

İstanbul'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Şubat Pazartesi İstanbul Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor

İSTANBUL'DA YARIN HANGİ İLÇELERE KAR YAĞACAK 2 ŞUBAT?

AKOM tarafından açıklanan bilgilere göre Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle yarın İstanbul'un 5 ilçesinde kar ve karla karışık yağmur görülecek. Bu ilçelerin Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir olduğu belirtildi. Ayrıca Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli (40-70 km/saat) fırtına görüleceği de açıklandı.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.