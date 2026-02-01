İstanbul'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Şubat Pazartesi İstanbul Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor

İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenci yarın itibarıyla yarıyıl tatilinin ardından 2. döneme başlayacaklar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının 2. döneminin ilk gününde İstanbul'da 5 ilçede kar yağışı görülecek. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesi bekleniyor. MGM tarafından yapılan duyurunun ardından ise öğrenciler ve veliler tarafından 2 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İstanbul Valiliği son dakika açıklamaları merak ediliyor.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

İstanbul'da yarın (2 Şubat 2026 Pazartesi) okullar tatil olmayacak. İstanbul Valiliği tarafından okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tarafından ilerleyen saatlerde yapılacak incelemelerin ardından okulların tatil edilmesine dair yeni bir karar alınırsa haberimizi güncelleyeceğiz. Valilik tarafından bir açıklama yapılmadığı takdirde okullarda eğitim-öğretim devam edecek.

İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı son açıklama ise şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

02 Şubat Pazartesi günü (Yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ 2 ŞUBAT?

İstanbul'da 2 Şubat 2026 Pazartesi günü okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. MGM tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul genelinde yarın gün içerisinde havanın yağmurlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının il genelinde 5 ila 7 derece arasında seyreceği açıklandı. AKOM tarafından ise yarın karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor. MGM tarafından İstanbul için açıklanan hava durumu tahmin raporu şöyle:

İSTANBUL'DA YARIN HANGİ İLÇELERE KAR YAĞACAK 2 ŞUBAT?

AKOM tarafından açıklanan bilgilere göre Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle yarın İstanbul'un 5 ilçesinde kar ve karla karışık yağmur görülecek. Bu ilçelerin Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir olduğu belirtildi. Ayrıca Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli (40-70 km/saat) fırtına görüleceği de açıklandı.