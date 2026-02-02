5'inci GÖKBEY Jandarma envanterine girdi: Bakan Yerlikaya videolu mesajla duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, GÖKBEY helikopter filosunun büyüdüğünü açıkladı. Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine katılan 5. GÖKBEY ile ile ilgili NSosyal hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Gökbey filomuz büyüyor. Jandarma Havacılık Komutanlığımız, 5'inci GÖKBEY helikopterini envanterine kattı. Mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında, yeni GÖKBEY'in envantere katılma sürecine ait görüntüler paylaşıldı.