Şiddetli kar yağışı Japonya'da ölümleri de beraberinde getirdi

Japonya'nın farklı kesimlerinde 20 Ocak'tan bu yana etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğukların bilançosu ağırlaştı. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın (FDMA) yayınladığı son verilere göre; şiddetli kar yağışı ve soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 27'ye yükseldi. Ülke genelinde 101'i ağır, 189'u hafif olmak üzere toplam 290 kişinin şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda yaralandığı aktarıldı.