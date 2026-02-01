Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden Türkiye'ye F-35 resti: Teslimat şartını açıkladı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Türkiye ile ABD arasında krize neden olan F-35 savaş uçaklarının teslimatına ilişkin açıklama yaptı. Teslimat için Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmesi gerektiğini belirten Huckabee, Türkiye ile İsrail'in kendileri için eşit müttefikler olmadığını da söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden Türkiye'ye F-35 resti: Teslimat şartını açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 02:40
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 02:54

Türkiye'nin parasını ödemesine rağmen ABD'den yıllardır alamadığı F-35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye F-35 satılması sürecine değindi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden Türkiye'ye F-35 resti: Teslimat şartını açıkladı

F-35 TESLİMATI İÇİN ŞART KOŞTU

NATO üyesi Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmeden ABD Senatosu'nun F-35 satışına onay vermeyeceğini öne süren Huckabee, "Ayrıca ABD yasalarına göre Türkiye, Rusya'dan aldığı ekipmanlarda büyük değişiklikler yapmadığı sürece F-35'leri alamayacak." iddiasında bulundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden Türkiye'ye F-35 resti: Teslimat şartını açıkladı

"TÜRKİYE İLE İSRAİL BİZİM İÇİN EŞİT MÜTTEFİK DEĞİL"

Huckabe, İsrail ve Türkiye'nin ABD nezdinde “eşit müttefikler olmadığını öne sürerek, "Burada bir eşitlik olduğunu, 'müttefik A, müttefik B' şeklinde düşünenler varsa, durum hiç de öyle değil." ifadelerine de yer verdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden Türkiye'ye F-35 resti: Teslimat şartını açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 mesajı: "NATO güvenliği için gerekli"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KAAN ve F-35 için acil önlem çağrısı! Yunanistan’ın B planı ortaya çıktı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.