ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden Türkiye'ye F-35 resti: Teslimat şartını açıkladı

Türkiye'nin parasını ödemesine rağmen ABD'den yıllardır alamadığı F-35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye F-35 satılması sürecine değindi.

F-35 TESLİMATI İÇİN ŞART KOŞTU

NATO üyesi Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmeden ABD Senatosu'nun F-35 satışına onay vermeyeceğini öne süren Huckabee, "Ayrıca ABD yasalarına göre Türkiye, Rusya'dan aldığı ekipmanlarda büyük değişiklikler yapmadığı sürece F-35'leri alamayacak." iddiasında bulundu.

"TÜRKİYE İLE İSRAİL BİZİM İÇİN EŞİT MÜTTEFİK DEĞİL"

Huckabe, İsrail ve Türkiye'nin ABD nezdinde “eşit müttefikler olmadığını öne sürerek, "Burada bir eşitlik olduğunu, 'müttefik A, müttefik B' şeklinde düşünenler varsa, durum hiç de öyle değil." ifadelerine de yer verdi.