KAAN ve F-35 için acil önlem çağrısı! Yunanistan’ın B planı ortaya çıktı

Türkiye’nin ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olma ihtimali Yunanistan’da endişeye yol açıyor. Türkiye’nin artan askeri kapasitesini konu alan Yunan basını F-35 programıyla Ege ve Akdeniz’de güç dengesinin tamamen değişeceğini yazdı. Hava hakimiyeti karşısında Yunanistan’ın acil B planına geçmesi ve Washington'dan belirli güvenlik garantileri talep etmesi gerektiği belirtildi.

KAAN SAVAŞ UÇAĞI DETAYI

Türkiye’nin operasyonel yeteneği ve milli projeleri karşısında panik olan Atina, KAAN savaş uçağının güç derinliği katacağından bahsediyor. Haberde, Türkiye'nin F-35'e geri dönmesinin hem Yunanistan hem de İsrail için büyük bir sorun olacağı ifade edildi.

ABD’YE F-35 ÇAĞRISI

Yunan basını metrosport’da yer alan ifadelerde, ‘’Atina, Kudüs ve Lefkoşa arasında böyle bir satışın ABD'deki siyasi kanallar ve nüfuz ağları aracılığıyla önlenmesi amacıyla koordinasyon çağrısı yapılıyor’’ denildi.

YUNANİSTAN’IN B PLANI

Ayrıca haberde Yunanistan’ın B planından bahsedildi. Diplomatik çabaların başarısız olması durumunda, B Planı olarak acil ve zorlu eylemler öngörülüyor. Bunlar arasında doğrudan ABD'den veya müttefik bir ülke aracılığıyla Yunanistan'a ek F-35 uçaklarının teslimatının hızlandırılması ve yeni Yunan pilotlarının hızla eğitilmesi yer alıyor.