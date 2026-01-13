Menü Kapat
 | Murat Makas

KAAN ve F-35 için acil önlem çağrısı! Yunanistan’ın B planı ortaya çıktı

Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN ve F-35 programına dahil olma ihtimali Yunanistan'da endişeyle karşılanıyor. Yunanistan'ın Türkiye'nin F-35 programına dahil olması halinde B planı hazır. Yunan basınında yetkililere güç dengesi için çağrı yapıldı.

13.01.2026
13.01.2026
Türkiye’nin ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olma ihtimali Yunanistan’da endişeye yol açıyor. Türkiye’nin artan askeri kapasitesini konu alan Yunan basını F-35 programıyla Ege ve Akdeniz’de güç dengesinin tamamen değişeceğini yazdı. Hava hakimiyeti karşısında Yunanistan’ın acil B planına geçmesi ve Washington'dan belirli güvenlik garantileri talep etmesi gerektiği belirtildi.

KAAN ve F-35 için acil önlem çağrısı! Yunanistan’ın B planı ortaya çıktı

KAAN SAVAŞ UÇAĞI DETAYI

Türkiye’nin operasyonel yeteneği ve milli projeleri karşısında panik olan Atina, KAAN savaş uçağının güç derinliği katacağından bahsediyor. Haberde, Türkiye'nin F-35'e geri dönmesinin hem Yunanistan hem de İsrail için büyük bir sorun olacağı ifade edildi.

KAAN ve F-35 için acil önlem çağrısı! Yunanistan’ın B planı ortaya çıktı

ABD’YE F-35 ÇAĞRISI

Yunan basını metrosport’da yer alan ifadelerde, ‘’Atina, Kudüs ve Lefkoşa arasında böyle bir satışın ABD'deki siyasi kanallar ve nüfuz ağları aracılığıyla önlenmesi amacıyla koordinasyon çağrısı yapılıyor’’ denildi.

KAAN ve F-35 için acil önlem çağrısı! Yunanistan’ın B planı ortaya çıktı

YUNANİSTAN’IN B PLANI

Ayrıca haberde Yunanistan’ın B planından bahsedildi. Diplomatik çabaların başarısız olması durumunda, B Planı olarak acil ve zorlu eylemler öngörülüyor. Bunlar arasında doğrudan ABD'den veya müttefik bir ülke aracılığıyla Yunanistan'a ek F-35 uçaklarının teslimatının hızlandırılması ve yeni Yunan pilotlarının hızla eğitilmesi yer alıyor.

