Çin’in F-35 rakibi J-35 seri üretime başlıyor

SERİ ÜRETİME GİDEN YOL

Yeni paylaşılan görüntülerde birden fazla J-35’in aynı anda yeşil astar kaplamayla pistte görülmesi dikkat çekiyor. Bu kaplama, savunma sanayiinde genellikle yeni üretilen ve hâlen test sürecindeki uçaklarda tercih ediliyor. Nihai boya henüz uygulanmıyor; çünkü tasarımda küçük revizyonların hâlâ mümkün olduğu, astarın da hem maliyet hem denetim açısından daha pratik olduğu belirtiliyor.

Asıl çarpıcı nokta ise tek bir prototipten ziyade, aynı anda birden fazla uçağın bu aşamada görüntülenmesi. Uzmanlara göre bu tablo, artık tekrarlanabilir bir üretim sürecine, yani seri üretime işaret ediyor. Kısacası, J-35’in “deneysel” döneminin sonuna gelindiği yorumları giderek güçleniyor.