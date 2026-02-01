Uzman isimden altın için 'çöküş' uyarısı! Pazartesi düşecek mi, yükselecek mi?

GÜMÜŞ DAHA SERT BİR SATIŞLA KARŞILAŞTI

Cuma günü yalnızca altın değil, gümüş ons fiyatı da çok daha sert bir satışla karşılaştı. Tarihi olarak gümüş, altına kıyasla daha oynak bir yapıya sahiptir ve bu tür düzeltmelerde genellikle altından daha hızlı ve daha derin hareket eder. Bu satışlarla birlikte altın-gümüş paritesi yukarı yönlü sıçradı. Bu da piyasaların, kısa vadede güvenli liman tercihini gümüşten ziyade altına kaydırdığını gösteriyor.