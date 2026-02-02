Kurumsal Berat Kandili Mesajları 2026 | (RESİMLİ) Anneye, babaya, aileye gönderilebilecek Berat Kandili sözleri

Anneye, babaya, arkadaşa Berat Kandili mesajları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Berat Gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir. Miladi takvime göre bu yıl 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Bu mübarek günde oruçlar tutulur ve ibadetler edilir. Annesinin, babasının, akrabalarının, iş arkadaşlarının ve sevdiklerinin Berat Kandili'ni kutlamak isteyen vatandaşlar tarafından kurumsal, resimli ve resmi Berat Kandili mesajları ve sözleri araştırılmaya başlandı.

RESİMLİ, DUALI BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2026

"Gönlünden geçen her duanın kabul olması dileğiyle, Berat Kandilin mübarek olsun."

"Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede, kalbine huzur, hayatına bereket dilerim. Berat Kandilin hayırlı olsun!"

"Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Bu mübarek Berat Kandili’nde dualarımız kabul, günahlarımız af olsun. Rabbim gönlümüzü huzurla doldursun. Hayırlı kandiller!"

"Her gecen bu gece gibi hayır ve bereket dolu olsun. Berat Kandilin mübarek olsun."

"Allah'ım! Bizi affeyle, günahlarımızı bağışla, dualarımızı kabul buyur." Bu mübarek gecede dualarımız semaya yükselirken, Rabbim bizleri merhametiyle kuşatsın. Hayırlı kandiller dilerim!"

"Ey Rabbim! Bizleri rahmetinle kuşat, sağlık ve huzur içinde yaşamayı nasip eyle." Bu mübarek gecede edilen tüm dualar kabul olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun!"

ANNEYE, BABAYA GÖNDERİLECEK KANDİL MESAJLARI 2026

"Anneciğim, Rabbim sana sağlık, huzur ve mutluluk versin. Berat Kandilin mübarek olsun."

"Bugün ettiğiniz tüm dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Berat kandiliniz mübarek olsun."

"Canım annem, duaların üzerimizden eksik olmadığı bu mübarek gecede, senin de tüm dualarının kabul olmasını dilerim. Kandilin mübarek olsun."

"Dünyanın en güzel kalpli annesine... Bu nur dolu gecede Rabbim seni başımızdan eksik etmesin, kalbine huzur versin. Hayırlı kandiller."

"Varlığıyla bize güven veren babam; bu gece senin için huzur ve bereket getirsin. Rabbim dualarını kabul eylesin."

"Baba duası, evladın yolunu açar. Senin duaların hep benimle. Kandilin kutlu olsun."

KURUMSAL, PATRONA, MÜDÜRE GÖNDERİLECEK KANDİL MESAJLARI 2026

"Affın ve bağışlanmanın gecesi Berat Kandili, hayırlara vesile olsun. Mübarek olsun."

"Şirketimiz adına Berat Kandilinizi kutlar, sağlık ve huzur dileriz."

"Mübarek Berat Kandili, sağlık ve huzur getirsin. Hayırlı kandiller dileriz."

"Tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza hayırlı kandiller dileriz."

"Rahmet kapılarının açıldığı Regaip Kandili’niz mübarek olsun."

ARKADAŞA GÖNDERİLECEK KANDİL MESAJLARI 2026

"Duaların kabul, gönlün huzur dolu olsun dostum. Berat Kandilin mübarek olsun."

"Bu gece duaların gökyüzüne yükseldiği, kalplerin arındığı bir rahmet gecesi. Rabbim, seni ve sevdiklerini affına mazhar eylesin. Hayırlı kandiller!"

"Berat, yüklerden kurtulma gecesidir. Gönlümüzü hüzünlerden, ruhumuzu günahlardan arındırmak nasip olsun. Kandilin mübarek olsun!"

"Bu gece gökyüzüne yükselen duaların, rahmetin ve affın ışığında yolunu aydınlatsın. Gönlün huzurla dolsun, Berat Kandilin mübarek olsun!"

"Duaların kabul, gönüllerin huzur bulduğu bu mübarek gecede, affa mazhar olan kullardan olman dileğiyle. Berat Kandilin mübarek olsun!"

"Rabbim seni ve aileni her daim korusun, hayırlara vesile olsun. Berat Kandilin mübarek olsun."