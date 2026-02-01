İslam Memiş'ten altın için '10 gün' uyarısı: Yeni dalgaya hazır olun!

Kategoriler
Altın piyasasında sert dalgalanmalar yatırımcının uykusunu kaçırıyor. Fiyatlardaki hızlı geri çekilme “düşüş devam edecek mi?” sorusunu gündeme taşırken, Finans Analisti İslam Memiş’ten kritik bir '10 gün' uyarısı geldi.
Katıldığı canlı yayında konuşan Memiş, bu sürecin altın yatırımcıları için kısa vadede belirleyici olacağını vurguladı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in öngörüleri şöyle:
‘BU SERT DÜŞÜŞLERİ ÇOK GÖRECEĞİZ’
“Altın çift ayaklı bir enstrüman.
Bir ayağı dolarda, bir ayağı onsta.
Çift ayaklı olduğu için hem şahsı hep yukarı yöne hareketleri devam ediyor.
Talepler de bunu canlı tutmaya devam ediyor.
Kafaları neden karışıyor yatırımcına?
Şöyle bir yol haritası belirlemekte fayda var.
Bu sert düşüşleri, sert yükselişleri bu yıl çok göreceğiz.
‘SERT DALGALANMALARA HAZIR OLUN’
Yani altın yatırımcısı buna hazır olması lazım.
Altını artık bilerek ve isteyerek bir yatırım aracından ziyade bir spekülasyon aracına çevirmek istiyorlar.
O yüzden çok sert dalgalanmalara hazır olmak lazım.
O yüzden yatırımcı uzun vadeli bir plan yapması lazım.
Yani yıllık olarak olaya bakması lazım.
TEKRAR YÜKSELİŞ OLABİLİR!
Şimdi bu yıl özellikle ons altın tarafında yeniden bir ezberin bozulacağı bir yükseliş trendi var karşımızda.
5.880 dolar seviyesi teknik olarak yukarı yöne kırılırsa, 6.000 ve 6.200 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devamı mümkün.
Neden?
AMERİKA ZAYIF BİR DOLAR İSTİYOR
Çünkü Amerika zayıf bir dolar istiyor.
Amerika düşük bir faiz istiyor.
Ve özellikle dünyada da artık altın bir yatırım aracına dönüştü.
Mesela Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da birçok vatandaş altını bir yatırım aracı olarak görmüyordu.
Ama son bir yıldır özellikle 2025 yılında dünyada altın bir yatırım aracına dönüştü.
Bugüne baktığımız zaman ne oldu?
BU KADAR YÜKSELMESİ ZATEN MANTIKLI DEĞİLDİ
Ons altın 5600 dolara seviyesine kadar gitti, gram altın 8 bin 50'ye gitti.
Ama burada bir kar satışı zaten bekleniyordu.
Teknik ve mantık olarak zaten bu kadar yükselmesi mantıken doğru değildi.
Sağlıklı yükselişlerin devamı için.
Şimdi buna ne diyoruz biliyor musunuz?
Kar satışları.
BUNA DÜŞÜŞ DEMEK DOĞRU DEĞİL
Yani bir düşüş demiyoruz biz buna.
Şimdi yıla 6.195 TL seviyesinden başlamıştı.
8057 TL seviyesine kadar yükseldi.
ONS altında 5600 dolar seviyesine kadar yükseldi.
Dolayısıyla buradaki satışlar şu anda sadece kar satışı.
Yani devam. Beklentimiz bu yönde.
OCAK AYINDA NEDEN YÜKSELDİ?
Bu bir aylık var ya işte Ocak ayı içerisinde.
Amerika İran'ı vurmadı.
İsrail İran'ı vurmadı.
Dolayısıyla şunu sorgulamak lazım.
Neden bu kadar yükseldi?
İşte bu jeopolitik gerilimler altını yükselişten çok etkili olmadı.
Ama bundan sonra olacak mı?
Kısmen. Yani bu işin bonusu olacak.
ASIL NEDEN BAŞKA
Mesela 5.800 dolar seviyesine kadar yükselince 6.000 ve 6.200 dolar seviyesine kadar giderse bundan jeopolitik gerilim de bahanesi üretilir.
Ama asıl neden şu.
Amerika, Trump diyor ki ben düşük bir dolar istiyorum diyor, düşük bir faiz istiyorum.
Dolayısıyla yatırımcılar bu atmosferde altını güvenli liman olmaya devam ediyor.
O yüzden altın yatırımcısına şunu önerebiliriz aslında.
Evet bu kare satışları zaten normal, beklediğimiz kâr satışları.
10 GÜN SONRA YENİ YÜKSELİŞ DALGASI GELECEK
Bir hafta 10 gün daha dinlenebilir altın.
Ama ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerle alakalı beklentimiz devam ediyor.
Ama bu yıl altın, gümüş ve diğer metallerle yatırım yapmış olan yatırımcısının psikoloji çok sağlam olması lazım.
Çünkü bu senaryoyu çok görecekler bu yıl.”