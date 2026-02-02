Zeybek oynamak için sahneye çıkan belediye başkanı ölümden döndü! O anlar kamerada

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte eğlence ve korku bir arada yaşandı. Program çerçevesinde zeybek oynamak için sahneye çıkan Belediye Başkanı, oyununu tamamlayıp sahneden indiği sırada birden çıkan fırtına sahneyi ve dev ekranı devirdi. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar amatör kameraya böyle yansıdı.