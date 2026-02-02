Zeybek oynamak için sahneye çıkan belediye başkanı ölümden döndü! O anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte eğlence ve korku bir arada yaşandı. Program çerçevesinde zeybek oynamak için sahneye çıkan Belediye Başkanı, oyununu tamamlayıp sahneden indiği sırada birden çıkan fırtına sahneyi ve dev ekranı devirdi. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar amatör kameraya böyle yansıdı.