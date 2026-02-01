Güvenlik kameralarına kırdı ama yine görüntülenmekten kaçamadı! Saldırı anı anbean kaydedildi

Elazığ'da bir sitede, bir şahıs geldiği sitenin ait güvenlik kameralarına zarar verdi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin kameraları kırdığı anlar, yine sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın, kameralara kasıtlı olarak zarar verdiği görülürken, olay site sakinleri arasında tedirginliğe neden oldu. Kamera sistemine verilen maddi hasar da kayıt altına alındı.