Hortumda konteyneriyle birlikte uçtu! Yaralı vatandaşı mahalle sakinleri buldu

Manavgat’ta gerçekleşen hortum büyük bir korkuya neden oldu. Seraları yerle bir eden, evlerin çatılarını uçuran hortum aynı zamanda içinde bir vatandaşın olduğu konteyneri de havaya uçurdu. Vatandaş, arama yapan mahalle sakinleri tarafından bulunurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Manavgat’ta etkili olan hortumun ardından mahalle sakinleri çevrede arama yapmaya başladı. Parçalanmış konteyneri gören vatandaşlar, içinde kimsenin olup olmadığına baktığında bitkin ve yaralı bir halde yatmakta olan Ömer Çam’a rastladı. Yaralı şahsa ilk müdahale olay yerine gelen ekipler tarafından yapıldı, sonrasında ise Çam, hastaneye kaldırıldı.