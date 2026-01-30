Menü Kapat
 Murat Makas

Meteoroloji uzmanından 3 ile hafta sonu uyarısı: 3 gün etkili olacak, hortum riski var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik 3 büyük şehri hafta sonu için uyardı. Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin önümüzdeki üç gün boyunca etkili olacağı belirtildi. İşte detaylar...

Meteoroloji verilerine göre, 30 Ocak Cuma gününden itibaren 60 ilde fırtına, kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yağışların çok kuvvetli olması beklenirken; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanından 3 ile hafta sonu uyarısı: 3 gün etkili olacak, hortum riski var

ÜÇ GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin önümüzdeki üç gün boyunca etkili olacağını bildirdi.

Özellikle batı ve güney bölgelerde kuvvetli yağışların görüleceğini belirten Çelik, "Kıyı Ege, Akdeniz bölge genelinde bir de Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde de kuvvetli yağışları hafta sonunda göreceğiz." dedi.

Meteoroloji uzmanından 3 ile hafta sonu uyarısı: 3 gün etkili olacak, hortum riski var

İÇ KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Yurdun tamamında yağışların devam edeceğini dile getiren Çelik, yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde olacağını söyledi.

Meteoroloji uzmanından 3 ile hafta sonu uyarısı: 3 gün etkili olacak, hortum riski var

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğine dikkati çeken Çelik, "Hafta sonunda da bu şekilde seyredecek. Ancak Marmara'dan başlayarak, pazar gününden itibaren kuvvetli poyrazla birlikte sıcaklıklar biraz azalacak ama mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara ve İstanbul'da hafta sonu aralıklarla yağmur beklendiğini anlatan Çelik, başkentte hava sıcaklıklarının 10 ila 12 derece aralığında seyredeceğini bildirdi.

Cengiz Çelik, İstanbul'da ise sıcaklıkların yarın en yüksek 10 derece beklenirken, pazar günü kuvvetli poyrazla birlikte 8 dereceye kadar düşeceğini kaydetti. Çelik, İzmir'de ise hafta sonu kuvvetli gök gürültülü yağışın devam edeceğini, yağışla birlikte zaman zaman yerel dolu ve kıyı kesimlere yakın yerlerde hortum riskinin görülebileceğini sözlerine ekledi.

