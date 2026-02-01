İran korkutan bir depremle güne uyandı! Diğer ülkeler de sallandı

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesinde deprem meydana geldi. İranlılar güne depremle uyandı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.41'de kaydedildi.

Deprem, yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İran'da meydana gelen depremden, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de etkilendi.