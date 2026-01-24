Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Sındırgı depremi sonrası korkutan açıklama! Osman Bektaş tehlikeyi işaret etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün geceden bu yana yaşanan depremler paniğe neden oldu. Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklama ile herkesi korkuttu. Peş peşe yaşanan sarsıntıların deprem kümesini büyüttüğünü belirten Bektaş'ın sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 12:07

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te 5,1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te 6.1'lik depremlerle sarsılan ilçe yine diken üstünde. Yaşanan şiddetli sarsıntı İstanbul dahil çevre illerden hissedilirken, sabah saatlerinde de peş peşe depremler meydana geldi. Yaşanan deprem fırtına ile ilgili uzman isimlerden açıklama geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Sındırgı depremi sonrası korkutan açıklama! Osman Bektaş tehlikeyi işaret etti

ZAYIF FAYLARA STRES YÜKLENİYOR

Yaşanan depremlerin zayıf faylara stres transferi yaptığını belirten Bektaş, "Simav ve Gediz faylarının oluşturduğu blok üzerinde, son Sındırgı depremleri dâhil olmak üzere 7 adet M6+ deprem meydana gelmiştir.
Her bir deprem, yakın çevresindeki zayıf faylara stres transferi yaptığı gibi akışkan göçüne de neden olmaktadır. (Bölgede akışkan kimyası ve debisindeki değişimin nedeni budur.)" dedi.

Sındırgı depremi sonrası korkutan açıklama! Osman Bektaş tehlikeyi işaret etti

"DEPREMSELLİK 2026’DA DAHA DA BÜYÜYECEK"

Bektaş, "Tam kilitli olmayan zayıf faylar, zamanla akışkan basıncının yükselmesi sonucunda kolaylıkla kayarak orta büyüklükte depremler üretmektedir. Sonuç: 1969–2025 deprem kümesi, Sındırgı depremselliği ile 2026’da daha da büyüyecektir." ifadelerini kullandı.

Sındırgı depremi sonrası korkutan açıklama! Osman Bektaş tehlikeyi işaret etti

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Deprem uzmanından ürküten sözler! Nereye giderseniz gidin etkileneceksiniz: 'Hazırlıklı olun'
İstanbul'u depremden koruyan ateş! Osman Bektaş'tan kritik açıklama: 'Denizin altında ateş topu var'
Balıkesir Sındırgı deprem ile sallandı! Hasan Sözbilir'den kritik uyarı geldi: Deprem fırtınası sürecek
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.