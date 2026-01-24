Sındırgı depremi sonrası korkutan açıklama! Osman Bektaş tehlikeyi işaret etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te 5,1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te 6.1'lik depremlerle sarsılan ilçe yine diken üstünde. Yaşanan şiddetli sarsıntı İstanbul dahil çevre illerden hissedilirken, sabah saatlerinde de peş peşe depremler meydana geldi. Yaşanan deprem fırtına ile ilgili uzman isimlerden açıklama geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

ZAYIF FAYLARA STRES YÜKLENİYOR

Yaşanan depremlerin zayıf faylara stres transferi yaptığını belirten Bektaş, "Simav ve Gediz faylarının oluşturduğu blok üzerinde, son Sındırgı depremleri dâhil olmak üzere 7 adet M6+ deprem meydana gelmiştir.

Her bir deprem, yakın çevresindeki zayıf faylara stres transferi yaptığı gibi akışkan göçüne de neden olmaktadır. (Bölgede akışkan kimyası ve debisindeki değişimin nedeni budur.)" dedi.

"DEPREMSELLİK 2026’DA DAHA DA BÜYÜYECEK"

Bektaş, "Tam kilitli olmayan zayıf faylar, zamanla akışkan basıncının yükselmesi sonucunda kolaylıkla kayarak orta büyüklükte depremler üretmektedir. Sonuç: 1969–2025 deprem kümesi, Sındırgı depremselliği ile 2026’da daha da büyüyecektir." ifadelerini kullandı.