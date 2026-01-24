Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
12°
Gündem
Editor
 Özge Sönmez

Balıkesir Sındırgı deprem ile sallandı! Hasan Sözbilir'den kritik uyarı geldi: Deprem fırtınası sürecek

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, Prof. Dr. Hasan Sözbilir, önemli değerlendirmelerde bulundu. Hasarlı binalara girilmemesi gerektiğin bildiren Sözbilir, bölgede deprem fırtınasının süreceğini belirtti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.01.2026
10:01
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
10:07

10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te 6.1'lik depremlerle sarsılan 'in ilçesi yine depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre, saat 00.24'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin büyüklüğü 5,1 olarak açıkladı. Yaşanan büyük paniğe neden olurken, uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Balıkesir Sındırgı deprem ile sallandı! Hasan Sözbilir'den kritik uyarı geldi: Deprem fırtınası sürecek

ARTÇI DEPREM SAYISI 25 BİNİ AŞTI

Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Her üç depremde de ana şokların, bölgedeki günlük deprem sayısı ile deprem büyüklüğünün en aza indiği dönemlerde meydana geldiği saptanmıştır." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen depremlerle birlikte bölgede artçı deprem sayısının 25 bini aştığını belirtti.

Balıkesir Sındırgı deprem ile sallandı! Hasan Sözbilir'den kritik uyarı geldi: Deprem fırtınası sürecek

Sözbilir, 10 Ağustos'tan bu yana Sındırgı'daki deprem aktivitesini AFAD istasyonlarını kullanarak saniye saniye izlediklerini ifade ederek, her iki depremin ardından sahada yapılan çalışmalarla Sındırgı'nın güneyindeki dağlık kesimde, yaklaşık 40 kilometre uzunluğa ulaşan ve Emendere Fay Zonu adı verilen çok segmentli aktif bir sismik kaynağın haritalandığını kaydetti.

İlk depremde bu fayın en batıdaki segmentinin kırıldığını ve artçı deprem aktivitesinin güneydoğuya doğru göç ettiğini saptadıklarını aktaran Sözbilir, "Nitekim 27 Ekim’de 6,1 büyüklüğünde ikinci bir ana şok yaşanmıştı. Ancak bu ana şoktan sonra da artçı deprem aktivitesinin devam ettiğini ve stres birikiminin güneydoğudaki üçüncü segmente doğru yoğunlaştığını belirlemiştik." ifadelerine yer verdi.

Balıkesir Sındırgı deprem ile sallandı! Hasan Sözbilir'den kritik uyarı geldi: Deprem fırtınası sürecek

Sözbilir, bugün saat 00.24'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin, daha önce haritalanan fay zonunun en doğudaki segmentinde gerçekleştiğini, şimdiye kadar yapılan sismolojik analizler, jeodezik çalışmalar ve stres analizlerinin bu depremin yaklaşmakta olduğunu gösterdiğini bildirdi.

DEPREM FIRTINASI SÜRECEK

Son 5 ay boyunca Sındırgı çevresinde deprem aktivitesinin çok sayıda deprem fırtınası, deprem dizisi ve deprem sürüsü şeklinde sürdüğünü hatırlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

Balıkesir Sındırgı deprem ile sallandı! Hasan Sözbilir'den kritik uyarı geldi: Deprem fırtınası sürecek

"İkinci ana şoktan sonra yine benzer büyüklükte bir deprem bekliyorduk ancak 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu aşamadan sonra deprem fırtınası şeklinde kendini gösteren artçı deprem aktivitesinin sürmesi beklenmektedir. Her üç depremde de ana şokların, bölgedeki günlük deprem sayısı ile deprem büyüklüğünün en aza indiği dönemlerde meydana geldiği saptanmıştır. Sındırgı halkının resmi yetkililerden gelen açıklamalar doğrultusunda hareket etmesi ve hasarlı binalara girmemesi önem arz etmektedir."

