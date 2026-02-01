Çığın düştüğü anlar saniye saniye kamerada

Şırnak’ta dağlarda biriken karlar büyük bir kuvvetle aşağı düşerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde etkili olan kar yağışı, dağlarda karların birikmesine neden oldu. Yağışların devam etmesiyle büyüyen kar kütlesi bir şelaleyi andırır şekilden dağlardan aşağı düştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, çığın düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.