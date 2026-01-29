Hindistan'da çığ saniyeler içinde tüm kasabayı yuttu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde yer alan Sonamarg'da meydana gelen çığ felaketi, saniyeler içinde tüm kasabayı karların altına gömdü.

Dağdan kopan dev kar kütlesi tüm kasabanın üzerine yıkıldı. Korkutucu o anlar, bölgedeki güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından kayda alındı

Görüntülerde, zirveden büyük bir hızla aşağı süzülen kar kütlesinin dev bir toz bulutu oluşturarak binalara çarptığı görülüyor.

CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde, şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı açıklandı. Yetkililer, binalarda ciddi bir yapısal hasar meydana gelmediğini, yalnızca dış kısımlarda ve çevre düzenlemelerinde ufak çaplı zararlar oluştuğunu bildirdi.